https://ria.ru/20230806/bespilotniki-1888523122.html

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии - РИА Новости, 06.08.2023

БПЛА коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС России в Сирии

Беспилотники MQ-9 так называемой "коалиции" США дважды 5 августа опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T22:32

2023-08-06T22:32

2023-08-06T22:32

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Беспилотники MQ-9 так называемой "коалиции" США дважды 5 августа опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Пятого августа в 11.46 в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 метров по высоте", - сказал Кулить. Кроме того, в 16.44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб также было зафиксировано опасное сближение трех беспилотников MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 метров по высоте. "Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов "коалиции" в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами "коалиции", - отметил Кулить. Он подчеркнул, что "коалиция" во главе с США за сутки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации, а в районе зоны Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, сирия, воздушно-космические силы россии, су-35, f-16, f-35, центр примирения враждующих сторон в сирии