https://ria.ru/20230806/azotnyy-1888441705.html
При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин
При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин - РИА Новости, 06.08.2023
При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин
Двое мужчин пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:08
2023-08-06T11:08
2023-08-06T11:09
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
донецк
происшествия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате варварского утреннего обстрела Куйбышевского района возле рынка "Азотный" ранение получили мужчины 1960 и 1966 года рождения", - написал он. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html
куйбышевский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Происшествия
При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин
При утреннем обстреле поселка Азотный в ДНР со стороны ВСУ пострадали двое мужчин