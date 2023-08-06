https://ria.ru/20230806/azotnyy-1888441705.html

При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин

При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин - РИА Новости, 06.08.2023

При обстреле поселка Азотный в ДНР пострадали двое мужчин

Двое мужчин пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:08

2023-08-06T11:08

2023-08-06T11:09

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

донецк

происшествия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате утреннего обстрела украинскими войсками поселка Азотный в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате варварского утреннего обстрела Куйбышевского района возле рынка "Азотный" ранение получили мужчины 1960 и 1966 года рождения", - написал он. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230806/uvolnenie-1888440160.html

куйбышевский район

донецк

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Варвара Скокшина

куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия