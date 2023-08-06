https://ria.ru/20230806/avtomobil-1888450011.html
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку - РИА Новости, 06.08.2023
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:23
2023-08-06T12:23
2023-08-06T12:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На Судостроительной улице (в районе дома 21/11) автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Позднее Госавтоинспекция Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что водитель врезался в остановку, когда выезжал задним ходом. Кроме того, пострадала женщина, стоящая на остановке.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
В Москве в районе Нагатинского Затона автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку