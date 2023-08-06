Рейтинг@Mail.ru
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку - РИА Новости, 06.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 06.08.2023 (обновлено: 12:41 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/avtomobil-1888450011.html
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку - РИА Новости, 06.08.2023
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку
Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:23
2023-08-06T12:41
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На Судостроительной улице (в районе дома 21/11) автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Позднее Госавтоинспекция Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что водитель врезался в остановку, когда выезжал задним ходом. Кроме того, пострадала женщина, стоящая на остановке.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

В Москве в районе Нагатинского Затона автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На Судостроительной улице (в районе дома 21/11) автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Позднее Госавтоинспекция Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что водитель врезался в остановку, когда выезжал задним ходом. Кроме того, пострадала женщина, стоящая на остановке.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Нижегородской области сотрудник ГИБДД устроил ДТП
08:34
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала