https://ria.ru/20230806/avtomobil-1888450011.html

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку - РИА Новости, 06.08.2023

В Москве автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку

Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:23

2023-08-06T12:23

2023-08-06T12:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве в районе Нагатинского Затона, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На Судостроительной улице (в районе дома 21/11) автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Позднее Госавтоинспекция Москвы уточнила в своем Telegram-канале, что водитель врезался в остановку, когда выезжал задним ходом. Кроме того, пострадала женщина, стоящая на остановке.

https://ria.ru/20230806/dtp-1888425926.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва