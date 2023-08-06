https://ria.ru/20230806/ataki-1888452254.html
ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении
ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении - РИА Новости, 06.08.2023
ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении
На Купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 50 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:38
2023-08-06T12:38
2023-08-06T12:46
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На Купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 50 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Там отметили, что в течение суток ВС РФ наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-донецком и Запорожском направлениях.В частности, сообщили в ведомстве, на купянском направлении штурмовыми отрядами "Западной" группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка ЛНР."Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении
Минобороны: ВС России отразили восемь атак украинских войск на Купянском направлении
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На Купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 50 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Там отметили, что в течение суток ВС РФ наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-донецком и Запорожском направлениях.
В частности, сообщили в ведомстве, на купянском направлении штурмовыми отрядами "Западной" группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области
и Новоселовское ЛНР
.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка ЛНР.
"Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin" производства США
, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы "Мста-Б", - сказали в ведомстве.
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