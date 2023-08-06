https://ria.ru/20230806/ataki-1888452254.html

ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении

ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении - РИА Новости, 06.08.2023

ВС России отразили восемь атак противника на Купянском направлении

На Купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 50 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:38

2023-08-06T12:38

2023-08-06T12:46

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. На Купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 50 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Там отметили, что в течение суток ВС РФ наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-донецком и Запорожском направлениях.В частности, сообщили в ведомстве, на купянском направлении штурмовыми отрядами "Западной" группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений Украины в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское ЛНР.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка ЛНР."Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также две гаубицы "Мста-Б", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448562.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область