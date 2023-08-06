https://ria.ru/20230806/arkheologi-1888488431.html
Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э.
Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э. - РИА Новости, 06.08.2023
Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э.
Египетские археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:10
2023-08-06T17:10
2023-08-06T17:10
средиземное море
египет
родос
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КАИР, 6 авг - РИА Новости. Египетские археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические кувшины, датируемые III веком до нашей эры, заявило министерство туризма и древностей Египта. "Египетская археологическая миссия … обнаружила во время водолазно-археологических работ приблизительно в 650 метрах от побережья Эль-Аламейна в Средиземном море останки затонувшего корабля и ряд кувшинов третьего века до нашей эры", - говорится в заявлении министерства. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи отметил, что на глубине помимо обломков корабля были обнаружены сотни изделий из керамики, включая большое число кувшинов с греческого острова Родос. По его словам, кувшины использовались для хранения и перевозки вина и были найдены на затонувшем острове рядом с кораблем на глубине моря. Как подчеркнул Ашмауи, вероятно, что причиной затопления судна стало столкновение днища корабля с ушедшим ранее под воду островом. Как сообщает министерство, проведенные исследования показали, что затонувшее судно было торговым и датируется III веком до нашей эры.
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html
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средиземное море, египет, родос
Средиземное море, Египет, Родос
Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э.
Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля и кувшины III века до н.э.
КАИР, 6 авг - РИА Новости. Египетские археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические кувшины, датируемые III веком до нашей эры, заявило министерство туризма и древностей Египта.
«
"Египетская археологическая миссия … обнаружила во время водолазно-археологических работ приблизительно в 650 метрах от побережья Эль-Аламейна в Средиземном море останки затонувшего корабля и ряд кувшинов третьего века до нашей эры", - говорится в заявлении министерства.
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Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи отметил, что на глубине помимо обломков корабля были обнаружены сотни изделий из керамики, включая большое число кувшинов с греческого острова Родос
.
По его словам, кувшины использовались для хранения и перевозки вина и были найдены на затонувшем острове рядом с кораблем на глубине моря. Как подчеркнул Ашмауи, вероятно, что причиной затопления судна стало столкновение днища корабля с ушедшим ранее под воду островом.
Как сообщает министерство, проведенные исследования показали, что затонувшее судно было торговым и датируется III веком до нашей эры.
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