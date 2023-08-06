https://ria.ru/20230806/arkheologi-1888488431.html

Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э.

Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э. - РИА Новости, 06.08.2023

Египетские археологи-водолазы обнаружили обломки корабля III века до н.э.

Египетские археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:10

2023-08-06T17:10

2023-08-06T17:10

средиземное море

египет

родос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761669619_0:88:2001:1213_1920x0_80_0_0_d7c72c9574fd57d66c5fa5d9903985f4.jpg

КАИР, 6 авг - РИА Новости. Египетские археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические кувшины, датируемые III веком до нашей эры, заявило министерство туризма и древностей Египта. "Египетская археологическая миссия … обнаружила во время водолазно-археологических работ приблизительно в 650 метрах от побережья Эль-Аламейна в Средиземном море останки затонувшего корабля и ряд кувшинов третьего века до нашей эры", - говорится в заявлении министерства. Глава департамента египетских древностей Айман Ашмауи отметил, что на глубине помимо обломков корабля были обнаружены сотни изделий из керамики, включая большое число кувшинов с греческого острова Родос. По его словам, кувшины использовались для хранения и перевозки вина и были найдены на затонувшем острове рядом с кораблем на глубине моря. Как подчеркнул Ашмауи, вероятно, что причиной затопления судна стало столкновение днища корабля с ушедшим ранее под воду островом. Как сообщает министерство, проведенные исследования показали, что затонувшее судно было торговым и датируется III веком до нашей эры.

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880747697.html

https://ria.ru/20230623/arkheologiya-1879793817.html

средиземное море

египет

родос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

средиземное море, египет, родос