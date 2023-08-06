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В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2023
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18:50 06.08.2023 (обновлено: 18:51 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/alkogol-1888498377.html
В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя
В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2023
В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя
Около 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции изъято в Гагрском районе Абхазии, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T18:50
2023-08-06T18:51
здоровье - общество
абхазия
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СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Около 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции изъято в Гагрском районе Абхазии, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики. "В результате проведенных профилактических мероприятий за прошедшую неделю в Гагрском районе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъято порядка 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что реализация продукции без сертификата соответствия качества, удостоверяющего ее безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, лица, занимающиеся подобной противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности. "Изъятая алкогольная продукция суррогатного производства признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению", - подчеркнули в МВД.
https://ria.ru/20230801/butlegery-1887504065.html
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здоровье - общество, абхазия
Здоровье - Общество, Абхазия
В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя

В Гагрском районе Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Цех розлива водки. Архивное фото
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СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Около 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции изъято в Гагрском районе Абхазии, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики.
«
"В результате проведенных профилактических мероприятий за прошедшую неделю в Гагрском районе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъято порядка 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что реализация продукции без сертификата соответствия качества, удостоверяющего ее безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, лица, занимающиеся подобной противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности.
«
"Изъятая алкогольная продукция суррогатного производства признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению", - подчеркнули в МВД.
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Здоровье - ОбществоАбхазия
 
 
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