https://ria.ru/20230806/alkogol-1888498377.html

В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя

В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя - РИА Новости, 06.08.2023

В Абхазии изъяли около 3,5 тысячи литров несертифицированного алкоголя

Около 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции изъято в Гагрском районе Абхазии, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:50

2023-08-06T18:50

2023-08-06T18:51

здоровье - общество

абхазия

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СУХУМ, 6 авг - РИА Новости. Около 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции изъято в Гагрском районе Абхазии, сообщает в воскресенье пресс-служба МВД республики. "В результате проведенных профилактических мероприятий за прошедшую неделю в Гагрском районе сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии изъято порядка 3,5 тысячи литров несертифицированной алкогольной продукции", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что реализация продукции без сертификата соответствия качества, удостоверяющего ее безопасность для жизни и здоровья людей, является административно наказуемым правонарушением, лица, занимающиеся подобной противозаконной деятельностью, будут привлечены к ответственности. "Изъятая алкогольная продукция суррогатного производства признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению", - подчеркнули в МВД.

https://ria.ru/20230801/butlegery-1887504065.html

https://ria.ru/20230731/jgermeister-1887476576.html

абхазия

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здоровье - общество, абхазия