https://ria.ru/20230806/advokat-1888495991.html

Адвокат Трампа заявил об атаке на свободу слова и СМИ со стороны властей

Адвокат Трампа заявил об атаке на свободу слова и СМИ со стороны властей - РИА Новости, 06.08.2023

Адвокат Трампа заявил об атаке на свободу слова и СМИ со стороны властей

Ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации экс-президентом США Дональдом Трампом является атакой администрации нынешнего главы РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T18:24

2023-08-06T18:24

2023-08-06T18:24

в мире

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дональд трамп

джо байден

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации экс-президентом США Дональдом Трампом является атакой администрации нынешнего главы государства Джо Байдена на свободу слова и свободу прессы, заявил в воскресенье его адвокат Джон Лауро. "Ограничительный ордер, предложенный администрацией Байдена, является попыткой утаить от прессы важную нечувствительную информацию", - сообщил он в интервью телеканалу CNN. Лауро отметил, что его "шокирует" отсутствие единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры. "Происходит не только атака на право первой поправки (конституции США, защищающей свободу слова - ред.) президента Трампа, но теперь эти прокуроры пытаются надавить на свободу прессы", - подчеркнул адвокат. Представитель защиты экс-президента также указал на то, что спецпредставитель прокуратуры США Джек Смит, возглавляющий обвинения против Трампа в деле, связанном со штурмом Капитолия в январе 2021 года, не является независимым при принятии решений, поскольку обязан получать разрешения от генпрокурора и главы минюста страны Меррика Гарланда. "Байден заявил в ноябре 2022 года, что хочет расследования против президента Трампа", - добавил Лауро. В субботу суд обязал экс-президента США Дональда Трампа дать в понедельник ответ на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации, связанной с резонансным делом о попытках пересмотреть результаты выборов 2020 года. Обвинение беспокоит, что раскрытие следственных материалов через эмоциональные публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса, который начинается в Вашингтоне. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230806/advokat-1888490079.html

https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html

https://ria.ru/20230805/maduro-1888313763.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат)