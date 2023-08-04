https://ria.ru/20230804/zhirinovskiy-1888194755.html

Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского

Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского - РИА Новости, 04.08.2023

Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского

Олег Эйдельштейн просит Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:47

2023-08-04T14:47

2023-08-04T14:48

москва

происшествия

владимир жириновский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888148491_0:97:2252:1363_1920x0_80_0_0_1c7012a4424dcd5878cdccdf7965f30b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Олег Эйдельштейн просит Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Семенова. "Истец просит установить факт отцовства Жириновского В.В. по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что дата рассмотрения иска пока не назначена. Внебрачный сын Жириновского в феврале попал в новости после дебоша в ресторане "Ткемали" в центре Москвы. За стычку с полицейским суд назначил Эйдельштейну 15 суток ареста. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863395049.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, владимир жириновский