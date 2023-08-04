https://ria.ru/20230804/zhirinovskiy-1888194755.html
Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского
Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского - РИА Новости, 04.08.2023
Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского
Олег Эйдельштейн просит Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:47
2023-08-04T14:47
2023-08-04T14:48
москва
происшествия
владимир жириновский
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Олег Эйдельштейн просит Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Семенова. "Истец просит установить факт отцовства Жириновского В.В. по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что дата рассмотрения иска пока не назначена. Внебрачный сын Жириновского в феврале попал в новости после дебоша в ресторане "Ткемали" в центре Москвы. За стычку с полицейским суд назначил Эйдельштейну 15 суток ареста. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.
https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863395049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, владимир жириновский
Москва, Происшествия, Владимир Жириновский
Эйдельштейн просит суд признать его законным сыном Жириновского
Олег Эйдельштейн попросил суд признать его законным сыном Владимира Жириновского
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Олег Эйдельштейн просит Никулинский суд Москвы признать Владимира Жириновского своим законным отцом для вступления в наследство, рассказала РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Семенова.
"Истец просит установить факт отцовства Жириновского В.В. по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что дата рассмотрения иска пока не назначена.
Внебрачный сын Жириновского в феврале попал в новости после дебоша в ресторане "Ткемали" в центре Москвы. За стычку с полицейским суд назначил Эйдельштейну 15 суток ареста.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.
На могиле Жириновского открыли памятник