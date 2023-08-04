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Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре - РИА Новости, 04.08.2023
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15:33 04.08.2023 (обновлено: 16:09 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/zhara-1888213595.html
Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре
Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре - РИА Новости, 04.08.2023
Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре
Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, жара в регионе ожидается до 9 августа, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:33
2023-08-04T16:09
краснодарский край
краснодар
гидрометцентр
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, жара в регионе ожидается до 9 августа, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в пятницу. "По Краснодару с 5 по 7 августа, а также 9 августа ожидается сильная жара! Столбик термометра достигнет +39 градусов (опасное явление). В крае с 7 по 9 августа температура воздуха достигнет +40 градусов (опасное явление)", - говорится в сообщении. При этом на Черноморском побережье температура воздуха не превысит +37 градусов тепла. Экстренное предупреждение по жаркой погоде на Кубани действует с пятницы. Сегодня, по данным Росгидромета, температура воздуха во второй половине дня и вечером достигнет 39 градусов тепла.
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краснодарский край, краснодар, гидрометцентр, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Краснодарский край, Краснодар, Гидрометцентр, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре

МЧС: сильная жара на Кубани продлится до среды, температура достигнет сорока градусов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКолесо обозрения на территории туристического комплекса "Дыхание гор" на курорте "Горячий ключ" в Краснодарском крае.
Колесо обозрения на территории туристического комплекса Дыхание гор на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Колесо обозрения на территории туристического комплекса "Дыхание гор" на курорте "Горячий ключ" в Краснодарском крае.. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, жара в регионе ожидается до 9 августа, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в пятницу.
"По Краснодару с 5 по 7 августа, а также 9 августа ожидается сильная жара! Столбик термометра достигнет +39 градусов (опасное явление). В крае с 7 по 9 августа температура воздуха достигнет +40 градусов (опасное явление)", - говорится в сообщении.
При этом на Черноморском побережье температура воздуха не превысит +37 градусов тепла.
Экстренное предупреждение по жаркой погоде на Кубани действует с пятницы. Сегодня, по данным Росгидромета, температура воздуха во второй половине дня и вечером достигнет 39 градусов тепла.
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Краснодарский крайКраснодарГидрометцентрОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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