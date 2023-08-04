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Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре

Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре - РИА Новости, 04.08.2023

Жителей и гостей Кубани предупредили о сорокаградусной жаре

Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, жара в регионе ожидается до 9 августа, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:33

2023-08-04T15:33

2023-08-04T16:09

краснодарский край

краснодар

гидрометцентр

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов тепла, жара в регионе ожидается до 9 августа, сообщили в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в пятницу. "По Краснодару с 5 по 7 августа, а также 9 августа ожидается сильная жара! Столбик термометра достигнет +39 градусов (опасное явление). В крае с 7 по 9 августа температура воздуха достигнет +40 градусов (опасное явление)", - говорится в сообщении. При этом на Черноморском побережье температура воздуха не превысит +37 градусов тепла. Экстренное предупреждение по жаркой погоде на Кубани действует с пятницы. Сегодня, по данным Росгидромета, температура воздуха во второй половине дня и вечером достигнет 39 градусов тепла.

https://ria.ru/20230804/preduprezhdenie-1888148744.html

краснодарский край

краснодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

краснодарский край, краснодар, гидрометцентр, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм