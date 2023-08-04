https://ria.ru/20230804/zemletryasenie-1888206344.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 04.08.2023

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:15

2023-08-04T15:15

2023-08-04T15:16

индонезия

северный сулавеси

тихий океан

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. "Землетрясение магнитудой 6,0, глубиной 10 километров произошло 4 августа в 18.48 по местному времени (14.48 мск - ред.), возможность цунами отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном агентством в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

северный сулавеси

тихий океан

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индонезия, северный сулавеси, тихий океан, в мире