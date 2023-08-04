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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 04.08.2023
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15:15 04.08.2023 (обновлено: 15:16 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/zemletryasenie-1888206344.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 04.08.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:15
2023-08-04T15:16
индонезия
северный сулавеси
тихий океан
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG. "Землетрясение магнитудой 6,0, глубиной 10 километров произошло 4 августа в 18.48 по местному времени (14.48 мск - ред.), возможность цунами отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном агентством в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало. Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
индонезия
северный сулавеси
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индонезия, северный сулавеси, тихий океан, в мире
Индонезия, Северный Сулавеси, Тихий океан, В мире
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

BMKG: в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны BMKG.
"Землетрясение магнитудой 6,0, глубиной 10 километров произошло 4 августа в 18.48 по местному времени (14.48 мск - ред.), возможность цунами отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном агентством в социальной сети X, ранее известной как Twitter.
Данных об ущербе и жертвах землетрясения не поступало.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце". Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90% всех землетрясений на Земле.
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