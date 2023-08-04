https://ria.ru/20230804/zelenskiy-1888105742.html

СМИ: премьер Польши отвесил Зеленскому "пощечину"

СМИ: премьер Польши отвесил Зеленскому "пощечину" - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: премьер Польши отвесил Зеленскому "пощечину"

Решение Польши продлить запрет на экспорт украинской сельхозпродукции и реакция премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов посла в МИД стали пощечиной для... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T09:09

2023-08-04T09:09

2023-08-04T14:34

в мире

владимир зеленский

матеуш моравецкий

украина

польша

киев

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Решение Польши продлить запрет на экспорт украинской сельхозпродукции и реакция премьер-министра Матеуша Моравецкого на вызов посла в МИД стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico."В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев", — говорится в публикации.Издание отмечает, что первоначально спор был сосредоточен на зерне, но теперь он смещается в сторону фруктов и ягод, например малины и смородины. А польские фермеры, которые должны стать ключевым электоратом на предстоящих в октябре всеобщих выборах, жалуются, что более дешевый импорт с Украины подрывает цены, пишут журналисты.По их мнению, отношения двух стран еще сильнее обострились после вызова в украинский МИД польского посла из-за слов министра канцелярии президента Марчина Пшидача о том, что Киев должен быть более благодарным за поддержку, которую он получает от Варшавы. Моравецкий назвал такое поведение недопустимым, а МИД Польши вызвал к себе посла Украины.

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

украина

польша

киев

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в мире, владимир зеленский, матеуш моравецкий, украина, польша, киев