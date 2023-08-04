Рейтинг@Mail.ru
Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:35 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html
Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках
Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках - РИА Новости, 04.08.2023
Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках
Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парки в эти выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:35
2023-08-04T13:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798458305_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8eb96650bb1b52d4ba227ebc6558029.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парки в эти выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Выездные бригады врачей будут работать на территории 25 муниципалитетов, в том числе в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Химках и Люберцах. "С начала лета уже более пяти тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья. Это удобный формат, поскольку получить консультацию врача можно в короткие сроки и на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в процессе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. В случае необходимости пациентов будут направлять в поликлинику для прохождения углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
https://ria.ru/20230802/apparaty-1887795270.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798458305_286:0:1246:720_1920x0_80_0_0_66852c3aa674a3b26006d2140532e97f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Проверка здоровья в парке Московской области
Проверка здоровья в парке Московской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
Проверка здоровья в парке Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парки в эти выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Выездные бригады врачей будут работать на территории 25 муниципалитетов, в том числе в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Химках и Люберцах.
«
"С начала лета уже более пяти тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья. Это удобный формат, поскольку получить консультацию врача можно в короткие сроки и на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Как отметили в пресс-службе, в процессе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. В случае необходимости пациентов будут направлять в поликлинику для прохождения углубленного обследования.
Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.
Более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики получили подмосковные больницы - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Более 250 аппаратов для меддиагностики поступили в подмосковные больницы
2 августа, 15:01
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала