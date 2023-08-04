https://ria.ru/20230804/zdorove-1888172138.html

Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках

Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках - РИА Новости, 04.08.2023

Жители Подмосковья на выходных смогут проверить свое здоровье в парках

Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парки в эти выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:35

2023-08-04T13:35

2023-08-04T13:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в парки в эти выходные, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Выездные бригады врачей будут работать на территории 25 муниципалитетов, в том числе в Балашихе, Кашире, Коломне, Пушкино, Химках и Люберцах. "С начала лета уже более пяти тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья. Это удобный формат, поскольку получить консультацию врача можно в короткие сроки и на свежем воздухе", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, в процессе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и прочие анализы. В случае необходимости пациентов будут направлять в поликлинику для прохождения углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С результатами обследования жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на подмосковном портале госуслуг.

https://ria.ru/20230802/apparaty-1887795270.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова