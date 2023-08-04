https://ria.ru/20230804/zakon-1888245759.html

Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок

Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширенной ответственности производителя (РОП), который, тем самым, устанавливает требования по утилизации... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:24

2023-08-04T17:24

2023-08-04T17:24

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширенной ответственности производителя (РОП), который, тем самым, устанавливает требования по утилизации продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Устанавливается, что обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров будут обязаны: производители товаров (юрлица и ИП), в том числе упаковки, и импортёры, которые ввозят их из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и из государств-членов Союза. Субъектами РОП не будут являться компании, которых практически невозможно выявить – это небольшие производители товаров в упаковке, ритейл, предприятия общественного питания. Также исключается возможность подачи отчета об утилизации отходов через ассоциации. Им устанавливаются новые подходы к определению ставок экосбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Также предусматривается обязанность с 1 января 2025 года обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы произведенной, ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 года в отношении 75%. Более того, предполагается, что обязанность обеспечить утилизацию считается выполненной только в случае утилизации отходов путем их использования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, извлечения полезных компонентов для их повторного применения. Устанавливается, что обязанность по утилизации отходов не распространяется на производителей и импортёров оборонной продукции, предоставляемой по государственному заказу. Перечень видов отходов, за счет утилизации которых может быть исполнена обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров, а также перечень видов товаров (продукции), которые могут быть произведены в результате утилизации указанных видов отходов устанавливаются правительством РФ. Уточняется, что проверка исполнения производителями и импортёрами данной обязанности будет проводиться Росприроднадзором.

https://ria.ru/20230804/infosistema-1888232125.html

https://ria.ru/20230804/zakon-1888244113.html

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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)