https://ria.ru/20230804/zakon-1888245759.html
Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок
Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок - РИА Новости, 04.08.2023
Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширенной ответственности производителя (РОП), который, тем самым, устанавливает требования по утилизации... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:24
2023-08-04T17:24
2023-08-04T17:24
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширенной ответственности производителя (РОП), который, тем самым, устанавливает требования по утилизации продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Устанавливается, что обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров будут обязаны: производители товаров (юрлица и ИП), в том числе упаковки, и импортёры, которые ввозят их из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и из государств-членов Союза. Субъектами РОП не будут являться компании, которых практически невозможно выявить – это небольшие производители товаров в упаковке, ритейл, предприятия общественного питания. Также исключается возможность подачи отчета об утилизации отходов через ассоциации. Им устанавливаются новые подходы к определению ставок экосбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Также предусматривается обязанность с 1 января 2025 года обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы произведенной, ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 года в отношении 75%. Более того, предполагается, что обязанность обеспечить утилизацию считается выполненной только в случае утилизации отходов путем их использования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, извлечения полезных компонентов для их повторного применения. Устанавливается, что обязанность по утилизации отходов не распространяется на производителей и импортёров оборонной продукции, предоставляемой по государственному заказу. Перечень видов отходов, за счет утилизации которых может быть исполнена обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров, а также перечень видов товаров (продукции), которые могут быть произведены в результате утилизации указанных видов отходов устанавливаются правительством РФ. Уточняется, что проверка исполнения производителями и импортёрами данной обязанности будет проводиться Росприроднадзором.
https://ria.ru/20230804/infosistema-1888232125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок
Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок производителями товаров
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширенной ответственности производителя (РОП), который, тем самым, устанавливает требования по утилизации продукции. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Устанавливается, что обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров будут обязаны: производители товаров (юрлица и ИП), в том числе упаковки, и импортёры, которые ввозят их из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС
) и из государств-членов Союза.
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Субъектами РОП не будут являться компании, которых практически невозможно выявить – это небольшие производители товаров в упаковке, ритейл, предприятия общественного питания.
Также исключается возможность подачи отчета об утилизации отходов через ассоциации. Им устанавливаются новые подходы к определению ставок экосбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Также предусматривается обязанность с 1 января 2025 года обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы произведенной, ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 года в отношении 75%.
Более того, предполагается, что обязанность обеспечить утилизацию считается выполненной только в случае утилизации отходов путем их использования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, извлечения полезных компонентов для их повторного применения.
Устанавливается, что обязанность по утилизации отходов не распространяется на производителей и импортёров оборонной продукции, предоставляемой по государственному заказу.
Перечень видов отходов, за счет утилизации которых может быть исполнена обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров, а также перечень видов товаров (продукции), которые могут быть произведены в результате утилизации указанных видов отходов устанавливаются правительством РФ. Уточняется, что проверка исполнения производителями и импортёрами данной обязанности будет проводиться Росприроднадзором
.
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