https://ria.ru/20230804/zakon-1888225806.html

Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний - РИА Новости, 04.08.2023

Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний с некоторыми исключениями, следует из документа на официальном... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:07

2023-08-04T16:07

2023-08-04T17:14

россия

экономика

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний с некоторыми исключениями, следует из документа на официальном портале правовой информации.Ставка этого налога составит десять процентов от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Провести выплату в казну необходимо не позднее 28 января 2024 года.Согласно закону, сумму налогоплательщик считает самостоятельно. При этом ее можно снизить в два раза — до эффективной ставки в пять процентов, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Такое решение предложено реализовывать через налоговый вычет.Документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила один миллиард рублей.Закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога. Исключение сделали также для компаний нефтегазового сектора и добычи угля, поскольку, как пояснил ранее Минфин, для них в этом году уже предусмотрены дополнительные изъятия в пользу бюджета по НДПИ и демпферу на моторное топливо.Вдобавок из перечня плательщиков исключили застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) принимали меры по предупреждению банкротства, и предприятия, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации.Кроме того, устанавливается особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Для них сумма налога на сверхприбыль не должна превышать десяти процентов от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.Закон вступает в силу 1 января 2024 года. В бюджет планируют привлечь 300 миллиардов рублей.Также был подписан закон-спутник, который закрепляет в Налоговом кодексе, в том числе, возможность установления федеральными законами взиманий разового характера, к которым и относится налог на сверхприбыль. Его положения должны вступить в силу через месяц после официального опубликования, за исключением отдельных позиций, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230804/sanktsii-1888183531.html

https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html

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россия, экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)