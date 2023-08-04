https://ria.ru/20230804/yazyk-1888130455.html

На сайт Зеленского просят добавить крымско-татарский язык вместо русского

На сайт Зеленского просят добавить крымско-татарский язык вместо русского - РИА Новости, 04.08.2023

На сайт Зеленского просят добавить крымско-татарский язык вместо русского

На сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, автор которой призывает убрать с этого ресурса русскоязычную версию и создать крымско-татарскую. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T11:14

2023-08-04T11:14

2023-08-04T15:30

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, автор которой призывает убрать с этого ресурса русскоязычную версию и создать крымско-татарскую. Петиция под названием "Смена языка сайта официального интернет-представительства президента Украины. Убрать "Рус" из языковых версий сайта. Вместо этого добавить крымско-татарскую" набрала более 900 подписей. Чтобы это обращение было рассмотрено Зеленским, необходимо, чтобы ее подписали 25 тысяч граждан за три месяца. "Каждый гражданин Украины понимает украинский язык, если даже не хочет на нем говорить, но если хочет получить информацию, то он сможет ее понять и на украинском. <...> Добавление крымско-татарского языка является маркером того, что мы с Крымом едины", — говорится в тексте петиции. В июле была подана петиция с призывом убрать русскоязычную версию сайта офиса Зеленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20230801/zakonoproekt-1887685750.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, владимир зеленский