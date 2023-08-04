Японский политик, ставший фигурантом дела о взятках, покинул пост
Парламентский замглавы МИД Японии ушел в отставку из-за скандала о взятках
© iStock.com / blew_iФлаг Японии
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Депутат от правящей Либерально-демократической партии Масатоси Акимото ушел с поста парламентского заместителя министра иностранных дел после обысков в его офисах, сообщило агентство Киодо.
В пятницу прокуратура провела обыски в его офисах в Токио и префектуре Тиба, подозревая его в получении крупных взяток в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море.
Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном.
Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены.
Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.