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Японский политик, ставший фигурантом дела о взятках, покинул пост - РИА Новости, 04.08.2023
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08:46 04.08.2023 (обновлено: 08:47 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/yaponiya-1888103285.html
Японский политик, ставший фигурантом дела о взятках, покинул пост
Японский политик, ставший фигурантом дела о взятках, покинул пост - РИА Новости, 04.08.2023
Японский политик, ставший фигурантом дела о взятках, покинул пост
Депутат от правящей Либерально-демократической партии Масатоси Акимото ушел с поста парламентского заместителя министра иностранных дел после обысков в его... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:46
2023-08-04T08:47
в мире
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япония
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Депутат от правящей Либерально-демократической партии Масатоси Акимото ушел с поста парламентского заместителя министра иностранных дел после обысков в его офисах, сообщило агентство Киодо. В пятницу прокуратура провела обыски в его офисах в Токио и префектуре Тиба, подозревая его в получении крупных взяток в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море. Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном. Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены. Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.
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в мире, токио, япония
В мире, Токио, Япония
Японский политик, ставший фигурантом дела о взятках, покинул пост

Парламентский замглавы МИД Японии ушел в отставку из-за скандала о взятках

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Депутат от правящей Либерально-демократической партии Масатоси Акимото ушел с поста парламентского заместителя министра иностранных дел после обысков в его офисах, сообщило агентство Киодо.
В пятницу прокуратура провела обыски в его офисах в Токио и префектуре Тиба, подозревая его в получении крупных взяток в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море.
Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном.
Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены.
Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.
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