https://ria.ru/20230804/yaponiya-1888101931.html

В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках

В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках - РИА Новости, 04.08.2023

В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках

Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:24

2023-08-04T08:24

2023-08-04T08:24

в мире

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg

ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото по подозрению в получении крупных взяток, сообщил телеканал NHK. Акимото подозревают в том, что он получил взятку в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море. Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном. Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены. Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.

https://ria.ru/20230802/kurily-1887783511.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония