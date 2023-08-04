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В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках
В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках - РИА Новости, 04.08.2023
В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках
Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:24
2023-08-04T08:24
2023-08-04T08:24
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япония
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото по подозрению в получении крупных взяток, сообщил телеканал NHK. Акимото подозревают в том, что он получил взятку в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море. Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном. Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены. Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.
https://ria.ru/20230802/kurily-1887783511.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках
Прокуратура провела обыски в офисах парламентского замминистра иностранных дел Японии
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости.
Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото по подозрению в получении крупных взяток, сообщил телеканал NHK
.
Акимото подозревают в том, что он получил взятку в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море. Правительство Японии
продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном.
Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены.
Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.
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