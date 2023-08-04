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В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках - РИА Новости, 04.08.2023
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08:24 04.08.2023
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В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках
В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках - РИА Новости, 04.08.2023
В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках
Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:24
2023-08-04T08:24
в мире
япония
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото по подозрению в получении крупных взяток, сообщил телеканал NHK. Акимото подозревают в том, что он получил взятку в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море. Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном. Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены. Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.
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в мире, япония
В мире, Япония
В офисе замглавы МИД Японии прошли обыски по делу о взятках

Прокуратура провела обыски в офисах парламентского замминистра иностранных дел Японии

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Прокуратура провела обыски в офисах депутата от правящей Либерально-демократической партии, парламентского заместителя министра иностранных дел Масатоси Акимото по подозрению в получении крупных взяток, сообщил телеканал NHK.
Акимото подозревают в том, что он получил взятку в размере "нескольких десятков миллионов иен" (несколько сотен тысяч долларов) от компании Japan Wind Development, которая занимается разработкой проектов по ветряной энергетике на море. Правительство Японии продвигает ветряную энергетику в числе прочих для декарбонизации своей энергетической системы. Компания пыталась участвовать в правительственных тендерах, но не смогла выиграть ни в одном.
Тогда в феврале прошлого года Акимото, который считается одной из ключевых фигур в области законодательства и продвижения возобновляемых видов энергии, поднял вопрос в парламенте о необходимости пересмотра стандартов подобных тендеров. В результате стандарты были пересмотрены.
Акиомото в 2017-2018 годах занимал пост парламентского замминистра по делам государственных земель и транспорта. В 2019 году играл заметную роль в создании законодательства об использовании морского пространства для разработки возобновляемых видов энергии. С прошлого года занимает пост парламентского заместителя министра иностранных дел.
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