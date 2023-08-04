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В Полтавской области главу военкомата поймали с поличным на взятке - РИА Новости, 04.08.2023
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15:43 04.08.2023 (обновлено: 15:45 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vzyatka-1888217070.html
В Полтавской области главу военкомата поймали с поличным на взятке
В Полтавской области главу военкомата поймали с поличным на взятке - РИА Новости, 04.08.2023
В Полтавской области главу военкомата поймали с поличным на взятке
Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале заявила о задержании в Полтавской области руководителя районного военкомата во время получения взятки. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:43
2023-08-04T15:45
в мире
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полтавская область
черкасская область
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале заявила о задержании в Полтавской области руководителя районного военкомата во время получения взятки. "На Полтавщине: сотрудники СБУ задержали "на горячем" руководителя одного из районных военкоматов во время получения взятки. Задокументировано, что военком требовал 70 тысяч гривен (1,8 тысячи долларов) с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины. Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале. По данным СБУ, за деньги военком обещал не создавать препятствий в процессе снятия с учета пяти автомобилей. Задержанному планируется предъявить обвинение по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, в Черкасской области задержан бывший председатель Смелянского районного совета, который "продавал потенциальным призывникам поддельные справки об инвалидности для выезда за границу. Фальшивые документы получал через собственные связи среди врачей". Также задержан сотрудник местной военно-врачебной комиссии. Он также способствовал уклоняющимся в оформлении фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В обоих случаях, как заявляет СБУ, стоимость услуг составляла от 3 до 6 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда за границу. Обоим подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230802/odessa-1887775476.html
https://ria.ru/20230801/voenkomat-1887550233.html
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в мире, украина, полтавская область, черкасская область, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Полтавская область, Черкасская область, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
В Полтавской области главу военкомата поймали с поличным на взятке

Главу райвоенкомата в Полтавской области задержали прямо во время получения им взятки

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале заявила о задержании в Полтавской области руководителя районного военкомата во время получения взятки.
"На Полтавщине: сотрудники СБУ задержали "на горячем" руководителя одного из районных военкоматов во время получения взятки. Задокументировано, что военком требовал 70 тысяч гривен (1,8 тысячи долларов) с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины. Взятка предназначалась за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с воинского учета. Этот документ необходим, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.
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По данным СБУ, за деньги военком обещал не создавать препятствий в процессе снятия с учета пяти автомобилей. Задержанному планируется предъявить обвинение по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".
Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, в Черкасской области задержан бывший председатель Смелянского районного совета, который "продавал потенциальным призывникам поддельные справки об инвалидности для выезда за границу. Фальшивые документы получал через собственные связи среди врачей". Также задержан сотрудник местной военно-врачебной комиссии. Он также способствовал уклоняющимся в оформлении фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В обоих случаях, как заявляет СБУ, стоимость услуг составляла от 3 до 6 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда за границу. Обоим подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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