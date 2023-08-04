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Врио главы Красноярского края заявил, что при взрыве в Канске погибших нет - РИА Новости, 04.08.2023
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16:43 04.08.2023
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Врио главы Красноярского края заявил, что при взрыве в Канске погибших нет
Врио главы Красноярского края заявил, что при взрыве в Канске погибших нет - РИА Новости, 04.08.2023
Врио главы Красноярского края заявил, что при взрыве в Канске погибших нет
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в результате взрыва бытового газа в Канске погибших нет. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:43
2023-08-04T16:43
происшествия
канск
красноярский край
россия
михаил котюков
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в результате взрыва бытового газа в Канске погибших нет."Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа... Слава Богу, что обошлось без жертв", - написал глава региона у себя в телеграм-канале.Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы. По данным СК региона, в дома проводились работы по замене труб газового оборудования. В связи с хлопком бытового газа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУМВДЩ края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
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происшествия, канск, красноярский край, россия, михаил котюков, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Канск, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врио главы Красноярского края заявил, что при взрыве в Канске погибших нет

Врио главы Красноярского края Михаил Котюков заявил, что при взрыве в Канске погибших нет

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте взрыва в жилом доме в Канске
На месте взрыва в жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте взрыва в жилом доме в Канске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что в результате взрыва бытового газа в Канске погибших нет.
"Заслушал доклад главы Канска по ситуации со взрывом газа... Слава Богу, что обошлось без жертв", - написал глава региона у себя в телеграм-канале.
Ранее в ГУ МВД сообщили, что вечером в пятницу хлопок бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Каландарашвили. По предварительным данным минздрава, пострадали 11 человек, семеро госпитализированы. По данным СК региона, в дома проводились работы по замене труб газового оборудования. В связи с хлопком бытового газа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
В МЧС сообщили, что наружные стены дома не пострадали, но разрушены межкомнатные перегородки, окна и двери квартир. По данным ГУМВДЩ края, пострадали девять квартир. Глава региона поручил краевым и муниципальным властям в ближайшее время отремонтировать пострадавшие квартиры.
На кадрах местной телекомпании "ЛимонТВ" очевидцы заявили, что у рабочих во время замены газового оборудования было несколько ящиков пива в стеклянных бутылках.
На месте взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Канске - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В СК рассказали подробности взрыва газа в доме в красноярском Канске
15:33
 
ПроисшествияКанскКрасноярский крайРоссияМихаил КотюковСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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