https://ria.ru/20230804/vsu-1888276730.html

Идут на запад. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте

Идут на запад. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 04.08.2023

Идут на запад. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ на фронте

ВСУ не удается достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей из-за серьезной подготовки российских войск, написал обозреватель Доминик Сансоне в статье... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T19:30

2023-08-04T19:30

2023-08-04T20:11

специальная военная операция на украине

украина

москва

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ не удается достигнуть поставленных в ходе контрнаступления целей из-за серьезной подготовки российских войск, написал обозреватель Доминик Сансоне в статье для National Interest."Российские вооруженные силы продолжают одерживать важные победы, продвигаясь на запад, в результате чего Украина несет большие потери", — отметил он.По мнению журналиста, украинская армия не сможет добиться успеха даже с помощью западного оружия. Он напомнил, что в последнее время российские войска весьма успешно уничтожают и захватывают иностранную технику, в том числе знаменитые танки Leopard и боевые машины Bradley.При этом Сансоне заметил, что западные СМИ стараются умалчивать об успехах Москвы и продолжают придерживаться мифа о "непобедимости Украины на поле боя".Украина с 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как говорится в сводке Министерства обороны России от 4 августа, за июнь и июль украинские войска потеряли более 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230804/kiev-1888247833.html

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украина, москва, вооруженные силы украины, нато