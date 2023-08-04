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"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России - РИА Новости, 04.08.2023
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04:55 04.08.2023 (обновлено: 11:51 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vrane-1888094149.html
"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России
"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России - РИА Новости, 04.08.2023
"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России
Успех американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T04:55
2023-08-04T11:51
в мире
россия
сша
китай
скотт риттер
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Успех американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По его словам, глава ЦРУ Уильям Бернс знает, что российские спецслужбы обладают информацией об американских шпионах.&quot;Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали. Если мы потеряли все наши источники два года назад, а Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас, чем когда-либо, он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галлюциногенные наркотики&quot;, — сказал Риттер.Он пояснил, что ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительства недружественных стран, в том числе и России. Проникнуть в окружение Владимира Путина оно старается еще с 1999 года, но худший способ это сделать — рекламировать собственные успехи. Об этом, по словам Риттера, "не говорят и даже не шепчутся".По мнению бывшего разведчика, Бернс напрямую говорит о внедрении агентов в России с целью запугать, посеять недоверие к правительству, беспокойство и подозрительность. Однако "игры разума", которые устраивает разведка США для организации "московского майдана", обречены на провал, уверен он."Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо", — заключил Риттер.В середине мая ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию о России. Российское посольство в Вашингтоне расценило это как публичное признание ЦРУ в намерении вербовать россиян, что подтверждает враждебный курс США на ослабление России изнутри и намерение нанести ей стратегическое поражение с помощью украинского конфликта.
https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html
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в мире, россия, сша, китай, скотт риттер, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Китай, Скотт Риттер, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России

Экс-разведчик Скотт Риттер обвинил ЦРУ во лжи об успехах деятельности агентуры в России

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Успех американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По его словам, глава ЦРУ Уильям Бернс знает, что российские спецслужбы обладают информацией об американских шпионах.
«

"Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали. Если мы потеряли все наши источники два года назад, а Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас, чем когда-либо, он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галлюциногенные наркотики", — сказал Риттер.

Он пояснил, что ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительства недружественных стран, в том числе и России. Проникнуть в окружение Владимира Путина оно старается еще с 1999 года, но худший способ это сделать — рекламировать собственные успехи. Об этом, по словам Риттера, "не говорят и даже не шепчутся".
По мнению бывшего разведчика, Бернс напрямую говорит о внедрении агентов в России с целью запугать, посеять недоверие к правительству, беспокойство и подозрительность. Однако "игры разума", которые устраивает разведка США для организации "московского майдана", обречены на провал, уверен он.
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"Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо", — заключил Риттер.
В середине мая ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию о России. Российское посольство в Вашингтоне расценило это как публичное признание ЦРУ в намерении вербовать россиян, что подтверждает враждебный курс США на ослабление России изнутри и намерение нанести ей стратегическое поражение с помощью украинского конфликта.
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В миреРоссияСШАКитайСкотт РиттерУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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