https://ria.ru/20230804/vrane-1888094149.html

"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России

"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России - РИА Новости, 04.08.2023

"Русские все знают". В США высмеяли методы американской разведки в России

Успех американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T04:55

2023-08-04T04:55

2023-08-04T11:51

в мире

россия

сша

китай

скотт риттер

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Успех американской разведки в России, о котором заявляют представители спецслужб, крайне сомнителен, рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По его словам, глава ЦРУ Уильям Бернс знает, что российские спецслужбы обладают информацией об американских шпионах."Мы потеряли всех. Мы потеряли их в Китае, Иране, России. Почему? Потому что их скомпрометировали. Если мы потеряли все наши источники два года назад, а Бернс хочет, чтобы мы вдруг поверили в восстановление агентурных сетей, которые требуют десятилетия для создания в то время, когда Россия наиболее закрыта для нас, чем когда-либо, он буквально просит нас потреблять какие-то серьезные галлюциногенные наркотики", — сказал Риттер.Он пояснил, что ЦРУ всегда пыталось внедриться в правительства недружественных стран, в том числе и России. Проникнуть в окружение Владимира Путина оно старается еще с 1999 года, но худший способ это сделать — рекламировать собственные успехи. Об этом, по словам Риттера, "не говорят и даже не шепчутся".По мнению бывшего разведчика, Бернс напрямую говорит о внедрении агентов в России с целью запугать, посеять недоверие к правительству, беспокойство и подозрительность. Однако "игры разума", которые устраивает разведка США для организации "московского майдана", обречены на провал, уверен он."Я вам скажу — никаких успехов в России. Российская цель сейчас сложнее, чем когда-либо", — заключил Риттер.В середине мая ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с американской разведкой и передать ей секретную информацию о России. Российское посольство в Вашингтоне расценило это как публичное признание ЦРУ в намерении вербовать россиян, что подтверждает враждебный курс США на ослабление России изнутри и намерение нанести ей стратегическое поражение с помощью украинского конфликта.

https://ria.ru/20230801/plan-1887647120.html

https://ria.ru/20230725/bayden-1886186978.html

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в мире, россия, сша, китай, скотт риттер, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)