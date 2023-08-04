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Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО - РИА Новости, 04.08.2023
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Вологодская область
 
17:10 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/volontery-1888243154.html
Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО
Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО - РИА Новости, 04.08.2023
Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО
Волонтеры и активисты Вологодской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил председатель... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:10
2023-08-04T17:10
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 4 авг – РИА Новости. Волонтеры и активисты Вологодской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. Так, на днях в зону СВО была отправлена очередная 20-тонная фуру гуманитарного груза. В частности, для военнослужащих активистки Союза женщин России сшили около 120 полотенец, 110 комплектов нижнего белья, банные принадлежности. А в Кичменгском Городке волонтеры изготавливают наборы сухого душа. Активисты уже отправили на фронт 200 таких наборов, добавили в пресс-службе Заксобрания региона. Там пояснили, что помимо гуманитарной помощи волонтеры помогают налаживать жизнь жителям новых территорий России. Очередной отряд Молодой гвардии Единой России отправился на Донбасс 1 августа. Активисты помогают восстанавливать инфраструктуру, благоустраивают дворы, работают в городской больнице. Помимо этого, гвардейцы оказывают адресную помощь местным жителям. "В связи с непростой ситуацией в стране, нашим бойцам, их семьям, жителям новых территорий необходима всесторонняя поддержка. &lt;…&gt; С начала специальной военной операции в округах и районах было собрано и отправлено более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи на передовую. Это одежда, медикаменты, продукты, бытовая химия, а также спецтехника, инструменты и лесоматериалы", - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20230803/vologodchina-1887948801.html
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 4 авг – РИА Новости. Волонтеры и активисты Вологодской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.
Так, на днях в зону СВО была отправлена очередная 20-тонная фуру гуманитарного груза.
В частности, для военнослужащих активистки Союза женщин России сшили около 120 полотенец, 110 комплектов нижнего белья, банные принадлежности. А в Кичменгском Городке волонтеры изготавливают наборы сухого душа. Активисты уже отправили на фронт 200 таких наборов, добавили в пресс-службе Заксобрания региона.
Там пояснили, что помимо гуманитарной помощи волонтеры помогают налаживать жизнь жителям новых территорий России. Очередной отряд Молодой гвардии Единой России отправился на Донбасс 1 августа. Активисты помогают восстанавливать инфраструктуру, благоустраивают дворы, работают в городской больнице. Помимо этого, гвардейцы оказывают адресную помощь местным жителям.
"В связи с непростой ситуацией в стране, нашим бойцам, их семьям, жителям новых территорий необходима всесторонняя поддержка. <…> С начала специальной военной операции в округах и районах было собрано и отправлено более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи на передовую. Это одежда, медикаменты, продукты, бытовая химия, а также спецтехника, инструменты и лесоматериалы", - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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