https://ria.ru/20230804/volontery-1888243154.html

Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО

Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО - РИА Новости, 04.08.2023

Луценко: вологодские волонтеры собрали более тысячи тонн гумпомощи для СВО

Волонтеры и активисты Вологодской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил председатель... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:10

2023-08-04T17:10

2023-08-04T17:10

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 4 авг – РИА Новости. Волонтеры и активисты Вологодской области с начала специальной военной операции (СВО) собрали более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. Так, на днях в зону СВО была отправлена очередная 20-тонная фуру гуманитарного груза. В частности, для военнослужащих активистки Союза женщин России сшили около 120 полотенец, 110 комплектов нижнего белья, банные принадлежности. А в Кичменгском Городке волонтеры изготавливают наборы сухого душа. Активисты уже отправили на фронт 200 таких наборов, добавили в пресс-службе Заксобрания региона. Там пояснили, что помимо гуманитарной помощи волонтеры помогают налаживать жизнь жителям новых территорий России. Очередной отряд Молодой гвардии Единой России отправился на Донбасс 1 августа. Активисты помогают восстанавливать инфраструктуру, благоустраивают дворы, работают в городской больнице. Помимо этого, гвардейцы оказывают адресную помощь местным жителям. "В связи с непростой ситуацией в стране, нашим бойцам, их семьям, жителям новых территорий необходима всесторонняя поддержка. <…> С начала специальной военной операции в округах и районах было собрано и отправлено более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи на передовую. Это одежда, медикаменты, продукты, бытовая химия, а также спецтехника, инструменты и лесоматериалы", - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20230803/vologodchina-1887948801.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области