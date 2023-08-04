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В Ингушетии появился единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения
В Ингушетии появился единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения - РИА Новости, 04.08.2023
В Ингушетии появился единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения
Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения начал работать в Ингушетии, это поможет повысить качество предоставляемых услуг, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:55
2023-08-04T18:55
2023-08-04T18:55
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
жкх
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 4 авг – РИА Новости. Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения начал работать в Ингушетии, это поможет повысить качество предоставляемых услуг, сообщила пресс-служба главы региона. "На новое предприятие возложены задачи по повышению качества обслуживания потребителей и эффективности хозяйственной деятельности, совершенствованию работы абонентской базы, автоматизации и инвентаризации базы потребителей ресурсов. Кроме того, оператор займется обслуживанием надлежащего качества водохозяйственного комплекса", - говорится в сообщении. Как отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов, для создания регионального оператора ранее была утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Ингушетии. Власти провели работы по техническому обследованию водохозяйственного комплекса республики, сформировали перечень имущества, передаваемого оператору, который заключил госконтракты на выполнение работ и оказание услуг. "Мы объединили убыточные и дотационные коммунальные организации в единую структуру. Этим самым мы сможем повысить качество предоставляемых услуг, оптимизировать расходы на управление активами и внедрить автоматизированные системы управления технологическим процессом, эффективнее взаимодействовать по инцидентам и авариям и многое другое. Будем двигаться дальше, решая сложные задачи в сфере водоснабжения и водоотведения республики, проблем в этом направлении много, они накаливались годами", - подчеркнул Калиматов.
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махмуд-али калиматов, жкх, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, ЖКХ, Республика Ингушетия
В Ингушетии появился единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения
Власти: в Ингушетии начал работу единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения