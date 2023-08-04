https://ria.ru/20230804/vetnam-1888210822.html

Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах

Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах - РИА Новости, 04.08.2023

Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах

Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T15:24

2023-08-04T15:24

2023-08-04T15:25

в мире

вьетнам

филиппины

южно-китайское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_196f0344c9c405a6b0c7b6d1f841b03d.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед посольством Вьетнама в Маниле. Протесты были организованы накануне после сообщений в местных СМИ Филиппин о предполагаемой "милитаризации" Вьетнама в Южно-Китайском море. "Красный флаг с желтой звездой - это священный национальный флаг Вьетнама. Акт вандализма в отношении вьетнамского национального флага является оскорблением чувств вьетнамского народа и должен быть сурово осужден", - заявила представитель министерства иностранных дел Фум Тху Хонг. Ее цитирует портал Asian News Network. Дипломат подчеркнула, что Вьетнам просит Филиппины "строго разобраться в этом деле, приняв эффективные меры для предотвращения поведения, которое может повлиять на развитие стратегического партнерства между двумя странами". Она также заявила, что у МИД нет информации об источнике в министерстве обороны Вьетнама, который цитировали филиппинские СМИ. Южно-Китайское море на протяжении многих лет является предметом споров стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В этот спор в той или иной степени вовлечены Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Индонезия и Филиппины.

https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html

вьетнам

филиппины

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вьетнам, филиппины, южно-китайское море