Рейтинг@Mail.ru
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 04.08.2023 (обновлено: 15:25 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/vetnam-1888210822.html
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах - РИА Новости, 04.08.2023
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах
Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:24
2023-08-04T15:25
в мире
вьетнам
филиппины
южно-китайское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_196f0344c9c405a6b0c7b6d1f841b03d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед посольством Вьетнама в Маниле. Протесты были организованы накануне после сообщений в местных СМИ Филиппин о предполагаемой "милитаризации" Вьетнама в Южно-Китайском море. "Красный флаг с желтой звездой - это священный национальный флаг Вьетнама. Акт вандализма в отношении вьетнамского национального флага является оскорблением чувств вьетнамского народа и должен быть сурово осужден", - заявила представитель министерства иностранных дел Фум Тху Хонг. Ее цитирует портал Asian News Network. Дипломат подчеркнула, что Вьетнам просит Филиппины "строго разобраться в этом деле, приняв эффективные меры для предотвращения поведения, которое может повлиять на развитие стратегического партнерства между двумя странами". Она также заявила, что у МИД нет информации об источнике в министерстве обороны Вьетнама, который цитировали филиппинские СМИ. Южно-Китайское море на протяжении многих лет является предметом споров стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В этот спор в той или иной степени вовлечены Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Индонезия и Филиппины.
https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html
вьетнам
филиппины
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4ffdc713820369ef6f925ff49ad6cabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, филиппины, южно-китайское море
В мире, Вьетнам, Филиппины, Южно-Китайское море
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах

Вьетнам потребовал расследовать уничтожение флага страны перед посольством на Филиппинах

© iStock.com / ErmakovaElenaВид на башню Лотос в Нячанге
Вид на башню Лотос в Нячанге - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / ErmakovaElena
Вид на башню Лотос в Нячанге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед посольством Вьетнама в Маниле.
Протесты были организованы накануне после сообщений в местных СМИ Филиппин о предполагаемой "милитаризации" Вьетнама в Южно-Китайском море.
"Красный флаг с желтой звездой - это священный национальный флаг Вьетнама. Акт вандализма в отношении вьетнамского национального флага является оскорблением чувств вьетнамского народа и должен быть сурово осужден", - заявила представитель министерства иностранных дел Фум Тху Хонг. Ее цитирует портал Asian News Network.
Дипломат подчеркнула, что Вьетнам просит Филиппины "строго разобраться в этом деле, приняв эффективные меры для предотвращения поведения, которое может повлиять на развитие стратегического партнерства между двумя странами". Она также заявила, что у МИД нет информации об источнике в министерстве обороны Вьетнама, который цитировали филиппинские СМИ.
Южно-Китайское море на протяжении многих лет является предметом споров стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В этот спор в той или иной степени вовлечены Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Индонезия и Филиппины.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме
Вчера, 14:56
 
В миреВьетнамФилиппиныЮжно-Китайское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала