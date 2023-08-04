https://ria.ru/20230804/vetnam-1888210822.html
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах - РИА Новости, 04.08.2023
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах
Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:24
2023-08-04T15:24
2023-08-04T15:25
в мире
вьетнам
филиппины
южно-китайское море
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед посольством Вьетнама в Маниле. Протесты были организованы накануне после сообщений в местных СМИ Филиппин о предполагаемой "милитаризации" Вьетнама в Южно-Китайском море. "Красный флаг с желтой звездой - это священный национальный флаг Вьетнама. Акт вандализма в отношении вьетнамского национального флага является оскорблением чувств вьетнамского народа и должен быть сурово осужден", - заявила представитель министерства иностранных дел Фум Тху Хонг. Ее цитирует портал Asian News Network. Дипломат подчеркнула, что Вьетнам просит Филиппины "строго разобраться в этом деле, приняв эффективные меры для предотвращения поведения, которое может повлиять на развитие стратегического партнерства между двумя странами". Она также заявила, что у МИД нет информации об источнике в министерстве обороны Вьетнама, который цитировали филиппинские СМИ. Южно-Китайское море на протяжении многих лет является предметом споров стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В этот спор в той или иной степени вовлечены Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия, Индонезия и Филиппины.
https://ria.ru/20230803/mir-1887982789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, филиппины, южно-китайское море
В мире, Вьетнам, Филиппины, Южно-Китайское море
Во Вьетнаме потребовали расследовать уничтожение флага страны на Филиппинах
Вьетнам потребовал расследовать уничтожение флага страны перед посольством на Филиппинах
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вьетнам обратился к властям Филиппин с просьбой тщательно рассмотреть дело группы филиппинских демонстрантов, разорвавших вьетнамский национальный флаг перед посольством Вьетнама в Маниле.
Протесты были организованы накануне после сообщений в местных СМИ Филиппин о предполагаемой "милитаризации" Вьетнама в Южно-Китайском море
.
"Красный флаг с желтой звездой - это священный национальный флаг Вьетнама. Акт вандализма в отношении вьетнамского национального флага является оскорблением чувств вьетнамского народа и должен быть сурово осужден", - заявила представитель министерства иностранных дел Фум Тху Хонг. Ее цитирует портал Asian News Network.
Дипломат подчеркнула, что Вьетнам просит Филиппины "строго разобраться в этом деле, приняв эффективные меры для предотвращения поведения, которое может повлиять на развитие стратегического партнерства между двумя странами". Она также заявила, что у МИД нет информации об источнике в министерстве обороны Вьетнама, который цитировали филиппинские СМИ.
Южно-Китайское море на протяжении многих лет является предметом споров стран Восточной и Юго-Восточной Азии
. В этот спор в той или иной степени вовлечены Китай
, Вьетнам, Бруней
, Малайзия
, Индонезия
и Филиппины.
В МИД рассказали о действии карт "Мир" во Вьетнаме