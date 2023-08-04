https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

Англичанка гадит. Но уже не России, а самой себе

Англичанка гадит. Но уже не России, а самой себе - РИА Новости, 04.08.2023

Англичанка гадит. Но уже не России, а самой себе

На днях британский премьер выступил с заявлением, в котором накал ахинеи, вранья и манипуляции достигал такого уровня, что ему искренне позавидовал бы другой... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:01

аналитика

лондон

риши сунак

россия

владимир путин

евросоюз

лиз трасс

великобритания

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На днях британский премьер выступил с заявлением, в котором накал ахинеи, вранья и манипуляции достигал такого уровня, что ему искренне позавидовал бы другой известный британец по имени Джордж Оруэлл. Тот очень любил подобные примеры и часто перекраивал их в сюжеты своих книг.На своей странице в "Твиттере" Риши Сунак выложил программный документ Консервативной партии, где прямо сказано, что Лондон в ближайшее время возобновит выдачу лицензий недропользователям на разведку и добычу углеводородов на шельфе Северного моря. Событие вроде бы рядовое, но только на первый взгляд — и взрыв западноевропейского негодования тому лучшее подтверждение.Официальный сайт британского правительства сообщает, что выдача лицензий на новое разведочное бурение и последующую добычу нефти и газа — это критически важный фактор, способный вернуть островную экономику к росту после нескольких лет стагнации, которая только ухудшилась после того, как Великобритания очертя голову бросилась вводить санкции против России и активно подзуживала делать это своих вчерашних соседей по ЕС.Соль ситуации в том, что о ровно противоположном — то есть о прекращении бурения на шельфе — гордо отчитывался кабинет Лиз Трасс, предшественницы Сунака.Запрет вводился под модную тогда дудку так называемого зеленого перехода, в рамках которого Лондон всем и каждому тыкал в нос показателями выработки электричества на ветряках Шотландии, а в целом принял на себя обязательства к 2050 году выйти в полный углеродный ноль по выбросам в атмосферу. Правда, в первую же зиму случился крупный конфуз, когда в течение месяца у шотландского побережья установился полный штиль, из-за чего дутые и сугубо манипулятивные показатели зеленой генерации рухнули на дно. Все было настолько плохо, что Лондон стал официально субсидировать угольные электростанции, а в графстве Камбрия даже открыли первую за более чем 30 лет угольную шахту.Риши Сунак явно верит в себя и в невеликие умственные способности своих сограждан и потому на голубом глазу утверждает, что новые нефтегазовые скважины в акватории Северного моря — это не только костыль для экономики, но еще и очень полезно для экологии. С учетом, что весь так называемый Green Deal целиком и полностью построен на идее тотального отказа от ископаемого топлива, слова британского премьера очень напоминают сюжеты приснопамятного Оруэлла, где героев упорно убеждают, что черное — это белое.Надо отметить, что в Европе и самой Британии не все еще впали в рассеянный склероз, а потому под записью Риши Сунака развернулась локальная Хиросима. Комментаторы обвинили хозяина Даунинг-стрит в предательстве светлых идеалов экологически чистого будущего, а также в попытках заработать политические очки в преддверии выборов в парламент, на которых тори, по мнению местных политологов, имеют все шансы с треском провалиться.Волна негатива оказалась столь высокой и мощной, что через подконтрольные СМИ начали активно накачивать парадигму, что во всем, естественно, виноват не Лондон, а лично Владимир Путин. Якобы это российский президент развязал энергетическую войну против королевства, в результате чего счета за свет и газ выросли в несколько раз, а британская экономика с удалым свистом идет ко дну и категорически отказывается всплывать. Правда, спущенный в подконтрольные СМИ темник составлен столь поспешно и коряво, что из его формулировок даже ребенок понимает, что Лондон мечтает стать независимым не только от Москвы, но и от Евросоюза. Судя по шквалу негатива относительно принятого решения, заметили это не только пытливые российские читатели.Неизвестно, чем было вызвано такое решение — отчаянием или трезвым расчетом, — но в своих попытках отбиться от недоброжелателей Риши Сунак зарыл себя уже по маковку. В частности, он заявил, что даже если Британия и сможет к заявленному сроку перейти на бескарбоновую экономику, то как минимум четверть ее энергетики все равно останется традиционной. То есть сжигающей газ, нефть и уголь, потому что они надежны и позволяют купировать периоды, когда лично Владимир Путин перекрывает подачу ветра в сторону Британских островов.Подданные короны попросили своего премьер-министра либо трусы надеть, либо крестик снять, потому как он то летает на личном бизнес-джете в Шотландию, где обещает выделить дополнительные 20 миллиардов фунтов на строительство новых ветряков, то, наоборот, увеличивает квоты на выброс парниковых газов (плюс десять процентов по сравнению с ЕС), но категорически отказывается отменить сбор с владельцев дизельных авто, которые с недавних пор вынуждены платить по 12,5 фунта в день за пользование привычной машиной.Неожиданно выступим в роли адвоката и встанем на защиту британского премьера. Уже понятно, что Риши Сунак не смог сотворить ни экологического, ни энергетического чуда. Все эти судорожные метания — попытка хоть как-то законопатить многочисленные щели в изрядно текущем корпусе королевской экономики. Отсюда все эти взаимоисключающие решения, заявления, откровенно дутое прожектерство.Но все, кто переживает за светлое британское будущее, могут успокоиться. Само правительство пишет, что средний срок рассмотрения заявки на получение лицензии составляет около 25 лет, еще два-три года проходит до момента начала практических работ. Сюда же можно добавить исторический факт, что еще в конце 90-х Великобритания вырабатывала столько электричества, что продавала его на материк, а в прошлом году закупила почти сорок процентов потребленной энергии. Так что западная общественность напрасно ярится на господина Сунака, зря. Под его чутким руководством Англия движется прямиком в желанный зеленый рай.

https://ria.ru/20230730/putin-1887133402.html

https://ria.ru/20230729/zapad-1887125910.html

https://ria.ru/20230516/obednenie-1872071565.html

https://ria.ru/20230803/sokraschenie-1888008269.html

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аналитика, лондон, риши сунак, россия, владимир путин, евросоюз, лиз трасс, великобритания, англия