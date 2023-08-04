https://ria.ru/20230804/vatikan-1888034477.html

"Ватикан ошибался больше тысячи лет". Главная загадка Марии Магдалины

"Ватикан ошибался больше тысячи лет". Главная загадка Марии Магдалины - РИА Новости, 04.08.2023

"Ватикан ошибался больше тысячи лет". Главная загадка Марии Магдалины

Православные верующие отмечают день памяти Марии Магдалины. За прошедшие века вокруг нее сложилась целая мифология. О том, кем была эта женщина на самом деле, — РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T11:21

религия

иоанн павел ii (кароль войтыла)

франциск (хорхе марио бергольо)

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887971064_252:0:2298:1151_1920x0_80_0_0_08509880c0c38628145c5c648c278a71.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные верующие отмечают день памяти Марии Магдалины. За прошедшие века вокруг нее сложилась целая мифология. О том, кем была эта женщина на самом деле, — в материале РИА Новости.Самая знаменитая и почти незнакомаяУдивительно, но в главном и наиболее достоверном источнике о жизни Иисуса и его последователей — святом Евангелии — Мария Магдалина упоминается всего шесть раз."После сего Он (Иисус. — Прим. ред.) проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов", — повествует евангелист Лука.Апостол Матфей говорит, что Мария была свидетельницей казни Иисуса и присутствовала при погребении. Но, пожалуй, самый главный евангельский эпизод с ее участием — воскресение Христа.Вместе с другими женами-мироносицами она отправилась ко гробу Учителя, чтобы исполнить древний иудейский обычай — помазать тело миром. Однако, явившись на место, женщины обнаружили, что склеп пуст. А затем ангел возвестил им о воскресшем Спасителе.Иоанн Богослов и вовсе утверждает, что Мария Магдалина первой увидела Христа после явленного чуда. На этот факт спустя почти две тысячи лет указывал римский папа Иоанн Павел II, говоря об особой роли святой.А в 2016-м нынешний лидер католиков — Франциск объявил день памяти Магдалины общецерковным праздником. Парадоксально, что произошло это так поздно. Ведь образ Марии очень популярен в западноевропейской культуре. Веками он вдохновлял художников на создание полотен, скульптур и книг.Но есть один нюанс.Цена ошибкиТворцы Старого Света, воспринимали мироносицу как… "святую блудницу". Так говорили уже в XIII веке. Однако ни в Евангелии, ни в церковном предании нет ни слова о том, что Магдалина была проституткой.Всему виной — ошибка одного из понтификов. В 591-м римский папа Григорий Великий составил для паствы послание, в котором проанализировал один из евангельских эпизодов. За несколько дней до распятия к возлежавшему в доме фарисея Спасителю пришла грешница. В руках у нее был сосуд с миром — очень дорогим ароматическим маслом."И, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром", — гласит Священное Писание.Христос простил женщине грехи. Звали ее Марией из Вифании, поэтому папа Григорий отождествил ее с Магдалиной."Та, которую Лука называет грешной женщиной (она, согласно евангельскому рассказу, помазала ноги Христа ароматными маслами. — Прим. ред.), — писал он, — которую Иоанн называет Марией (из Вифании), мы считаем, есть та Мария, из которой семь бесов были изгнаны, по свидетельству Марка".Дурная слава закрепилась на долгие годы. Однако Григорий Великий все-таки ошибся. Ни в одном из Евангелий не названо полное имя блудницы, помазавшей ноги Христа."В современной библеистике считается, что в этом случае произошло наложение друг на друга двух схожих образов", - говорит генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.На эту тему рассуждали и современные исследователи."Термин "грешница" тогда почему-то перевели как "проститутка". Это неверно, ведь имелась в виду просто женщина, которая нестрого соблюдала Иудейский закон. Получилось, что Иисуса помазала якобы проститутка по имени Мария", — поясняет в книге про Магдалину известный американский библеист Барт Эрман.Кроме того, продолжает он, в Евангелиях четко показано, что грешница из Вифании и Мария Магдалина — разные женщины. И почему их объединили в VI столетии в один образ — загадка.Ближе всех ко ХристуВпрочем, это не единственное заблуждение о знаменитой святой. Мифический ореол окружал Марию Магдалину с первых веков христианства.В наши дни многие воспринимают эти легенды всерьез под влиянием фильма "Последнее искушение Христа" и благодаря книгам Дэна Брауна, где тема "особых" отношений между Марией и Сыном Божиим прослеживается довольно четко.Других убеждает сенсационная находка. В 2012-м ученые опубликовали фрагмент небольшого папирусного свитка с надписью на коптском языке. Многих привлекла в нем фраза, обрывавшаяся на полуслове: "Иисус сказал им: "Моя жена…"Некоторые исследователи заявили тогда, что эти строки переписаны примерно в 150 году нашей эры с более раннего манускрипта на древнегреческом. Существовала версия, что авторами первоначальной рукописи были гностики. Адепты одной из многочисленных оккультных сект пытались совместить учение о Христе с языческими восточными верованиями.Однако шесть лет спустя выяснилось, что скандальный свиток — не что иное, как искусная подделка. Журналисты выяснили: владелец "древности" — бизнесмен Уолтер Фриц банально рассчитывал подзаработать на фальшивке.Подобных сенсаций за прошедшие века было немало. Ученые при этом уверены, что нет никаких подтверждений версии о любовной связи Магдалины и Иисуса."Если Христос был женат и это было известно, почему авторы Евангелий не сказали об этом ни слова? И если его женой была Мария Магдалина, отчего они ни разу не отметили это, хотя упоминают ее?" — задается вопросами библеист Барт Эрман.Впрочем, для верующих слухи и домыслы не так важны. Куда ценнее другое: Мария Магдалина внесла огромный вклад в распространение христианства. За это в Церкви ее удостоили титула равноапостольной.

https://ria.ru/20200121/1563650831.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иоанн павел ii (кароль войтыла), франциск (хорхе марио бергольо), аналитика - религия и мировоззрение