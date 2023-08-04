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В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 04.08.2023 (обновлено: 15:39 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888195363.html
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте - РИА Новости, 04.08.2023
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте
ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:52
2023-08-04T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте ведомства."Ситуация на поле боя сложная", — признал он. По словам военного, украинской армии требуется намного больше боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных высокоточных систем. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Сегодня Минобороны России заявило, что с начала контрнаступления войска противника потеряли более 43 тысяч военных.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html
https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте

Замглавы ГУР Минобороны Украины Скибицкий заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте ведомства.
"Ситуация на поле боя сложная", — признал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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10:49
По словам военного, украинской армии требуется намного больше боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных высокоточных систем.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Сегодня Минобороны России заявило, что с начала контрнаступления войска противника потеряли более 43 тысяч военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
 
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