https://ria.ru/20230804/ukraina-1888195363.html

В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте

В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте - РИА Новости, 04.08.2023

В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте

ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:52

2023-08-04T14:52

2023-08-04T15:39

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте ведомства."Ситуация на поле боя сложная", — признал он. По словам военного, украинской армии требуется намного больше боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных высокоточных систем. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Сегодня Минобороны России заявило, что с начала контрнаступления войска противника потеряли более 43 тысяч военных.

https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html

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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, нато, владимир путин