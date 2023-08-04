https://ria.ru/20230804/ukraina-1888195363.html
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте - РИА Новости, 04.08.2023
В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте
ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:52
2023-08-04T14:52
2023-08-04T15:39
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ оказались в непростом положении на передовой, приводится заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого на сайте ведомства."Ситуация на поле боя сложная", — признал он. По словам военного, украинской армии требуется намного больше боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных высокоточных систем. Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украина бросила в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, ВСУ не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.Сегодня Минобороны России заявило, что с начала контрнаступления войска противника потеряли более 43 тысяч военных.
https://ria.ru/20230804/ukraina-1888124114.html
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В украинской разведке одним словом описали ситуацию на фронте
Замглавы ГУР Минобороны Украины Скибицкий заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ