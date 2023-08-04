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Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне - РИА Новости, 04.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/uklonisty-1888295806.html
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне - РИА Новости, 04.08.2023
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне
Четверо украинцев призывного возраста пытались незаконно выехать в Молдавию, спрятавшись в обустроенном в фургоне тайнике, сообщает госпогранслужба Украины. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T23:07
2023-08-04T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Четверо украинцев призывного возраста пытались незаконно выехать в Молдавию, спрятавшись в обустроенном в фургоне тайнике, сообщает госпогранслужба Украины. "Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем "экипажем", о котором пограничники знали заранее. Хоть водитель и заверил, что груза у него нет, но на тщательную проверку его все равно отправили. В тайнике микроавтобуса "мужественно" прятались четверо мужчин призывного возраста. Одним словом: приехали!", - говорится в сообщении госпогранслужбы, опубликованном в телеграм-канале. В госпогранслужбе уточнили, что стоимость несостоявшейся поездки составляла 4 тысячи долларов. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230201/uklonist-1849070118.html
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в мире, молдавия, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Молдавия, Украина, Верховная Рада Украины
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне

Украинские уклонисты хотели выехать в Молдавию, спрятавшись в обустроенном тайнике фургона

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Четверо украинцев призывного возраста пытались незаконно выехать в Молдавию, спрятавшись в обустроенном в фургоне тайнике, сообщает госпогранслужба Украины.
"Каких-то 300 метров до границы не хватило микроавтобусу, чтобы попасть в Молдавию вместе со всем "экипажем", о котором пограничники знали заранее. Хоть водитель и заверил, что груза у него нет, но на тщательную проверку его все равно отправили. В тайнике микроавтобуса "мужественно" прятались четверо мужчин призывного возраста. Одним словом: приехали!", - говорится в сообщении госпогранслужбы, опубликованном в телеграм-канале.
В госпогранслужбе уточнили, что стоимость несостоявшейся поездки составляла 4 тысячи долларов.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМолдавияУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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