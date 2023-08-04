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Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 04.08.2023
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18:38 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/ugroza-1888266275.html
Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности
Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 04.08.2023
Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности
Департамент миграции Литвы при МВД Литвы сообщил, что с ноября 2022 года признал угрозой национальной безопасности 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T18:38
2023-08-04T18:38
литва
россия
белоруссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент миграции Литвы при МВД Литвы сообщил, что с ноября 2022 года признал угрозой национальной безопасности 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России, всем им запрещен въезд в страну. Ранее департамент подготовил специальный опросник для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, в нем надо высказать свое отношение к событиям на Украине. "С конца ноября 2022 года, когда для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию и изложить свое отношение... (к российской военной операции на Украине) угрозой национальной безопасности Литвы были признаны 1164 гражданина этих стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В нем также уточнили, что из 910 граждан Белоруссии 337 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, 121 отказали в смене такого документа, 205 аннулировали ранее действовавшее разрешение на временное проживание, двум гражданам Белоруссии не выдали разрешения на постоянное проживание в Литве, у четырех разрешения стали недействительны. Кроме того, 241 гражданин Белоруссии получил отказ при подаче на литовскую национальную визу. Из 254 россиян 43 было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 – в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание, а 52 россиян лишились постоянного ВНЖ в Литве, двум россиянам также отказали в постоянном ВНЖ при подаче в первый раз. Национальную визу Литва не выдала 52 россиянам, обратившимся за ней. "Было также принято решение запретить всем вышеупомянутым 1164 иностранцам въезд в Литву", - добавили в департаменте. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
https://ria.ru/20230519/rossiya-1872997059.html
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853133794.html
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литва, россия, белоруссия, евросоюз
Литва, Россия, Белоруссия, Евросоюз
Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности

Власти Литвы запретили въезд 254 россиянам, которых признали угрозой нацбезопасности

© РИА Новости / Алексей ФилипповВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вильнюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Департамент миграции Литвы при МВД Литвы сообщил, что с ноября 2022 года признал угрозой национальной безопасности 910 граждан Белоруссии и 254 гражданина России, всем им запрещен въезд в страну.
Ранее департамент подготовил специальный опросник для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, в нем надо высказать свое отношение к событиям на Украине.
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"С конца ноября 2022 года, когда для граждан России и Белоруссии была введена специальная анкета, в которой необходимо указать определенную информацию и изложить свое отношение... (к российской военной операции на Украине) угрозой национальной безопасности Литвы были признаны 1164 гражданина этих стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В нем также уточнили, что из 910 граждан Белоруссии 337 было отказано в выдаче разрешения на временное проживание в Литве, 121 отказали в смене такого документа, 205 аннулировали ранее действовавшее разрешение на временное проживание, двум гражданам Белоруссии не выдали разрешения на постоянное проживание в Литве, у четырех разрешения стали недействительны. Кроме того, 241 гражданин Белоруссии получил отказ при подаче на литовскую национальную визу.
Из 254 россиян 43 было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 – в продлении. Еще у 59 граждан России были аннулированы ранее действовавшие разрешения на временное проживание, а 52 россиян лишились постоянного ВНЖ в Литве, двум россиянам также отказали в постоянном ВНЖ при подаче в первый раз. Национальную визу Литва не выдала 52 россиянам, обратившимся за ней.
"Было также принято решение запретить всем вышеупомянутым 1164 иностранцам въезд в Литву", - добавили в департаменте.
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Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".
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