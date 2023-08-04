https://ria.ru/20230804/tver-1888183439.html

Руденя: в Твери создадут культурно-исторический кластер "Речной"

Руденя: в Твери создадут культурно-исторический кластер "Речной" - РИА Новости, 04.08.2023

Руденя: в Твери создадут культурно-исторический кластер "Речной"

В Твери в 2024 году планируется приступить к работам по созданию культурно-исторического кластера "Речной", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:22

2023-08-04T14:22

2023-08-04T14:22

тверская область

тверь

игорь руденя

владимир мединский

детский отдых

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ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. В Твери в 2024 году планируется приступить к работам по созданию культурно-исторического кластера "Речной", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24. Тверь". Глава региона отметил, что 2 августа он принял участие в совещаниях, которые провёл помощник президента РФ, руководитель рабочей группы по созданию в городе Твери культурно-исторического кластера "Речной" Владимир Мединский. "По кластеру "Речной" - это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий – 2024 год", - сказал Руденя. Он пояснил, что также запланирована реализация проекта по восстановлению Отроч Успенского монастыря, который расположен рядом с Речным вокзалом. "Это создание историко-туристической зоны в центре Твери. В настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершён", - отметил Руденя. По его словам, проведено обследование здания Речного вокзала с применением современного оборудования. На основе архивных документов сформированы границы кластера, проведены предварительные изыскания и зонирование территории.

https://ria.ru/20230804/remont-1888124694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, владимир мединский, детский отдых