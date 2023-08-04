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Руденя: в Твери создадут культурно-исторический кластер "Речной"
Руденя: в Твери создадут культурно-исторический кластер "Речной" - РИА Новости, 04.08.2023
Руденя: в Твери создадут культурно-исторический кластер "Речной"
В Твери в 2024 году планируется приступить к работам по созданию культурно-исторического кластера "Речной", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:22
2023-08-04T14:22
2023-08-04T14:22
тверская область
тверь
игорь руденя
владимир мединский
детский отдых
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ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. В Твери в 2024 году планируется приступить к работам по созданию культурно-исторического кластера "Речной", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24. Тверь". Глава региона отметил, что 2 августа он принял участие в совещаниях, которые провёл помощник президента РФ, руководитель рабочей группы по созданию в городе Твери культурно-исторического кластера "Речной" Владимир Мединский. "По кластеру "Речной" - это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий – 2024 год", - сказал Руденя. Он пояснил, что также запланирована реализация проекта по восстановлению Отроч Успенского монастыря, который расположен рядом с Речным вокзалом. "Это создание историко-туристической зоны в центре Твери. В настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершён", - отметил Руденя. По его словам, проведено обследование здания Речного вокзала с применением современного оборудования. На основе архивных документов сформированы границы кластера, проведены предварительные изыскания и зонирование территории.
https://ria.ru/20230804/remont-1888124694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, владимир мединский, детский отдых
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Владимир Мединский, Детский отдых
ТВЕРЬ, 4 авг – РИА Новости. В Твери в 2024 году планируется приступить к работам по созданию культурно-исторического кластера "Речной", сообщил губернатор региона Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия 24. Тверь".
Глава региона отметил, что 2 августа он принял участие в совещаниях, которые провёл помощник президента РФ, руководитель рабочей группы по созданию в городе Твери культурно-исторического кластера "Речной" Владимир Мединский
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"По кластеру "Речной" - это, наверное, самое ожидаемое решение. Учитывали мнение большого количества жителей, что Речной вокзал является одним из символов современной Твери. Министерство культуры Российской Федерации нам выразило полную поддержку. Деньги заложены. Начало активных действий – 2024 год", - сказал Руденя.
Он пояснил, что также запланирована реализация проекта по восстановлению Отроч Успенского монастыря, который расположен рядом с Речным вокзалом.
«
"Это создание историко-туристической зоны в центре Твери. В настоящее время подготовительный этап по созданию кластера завершён", - отметил Руденя.
По его словам, проведено обследование здания Речного вокзала с применением современного оборудования. На основе архивных документов сформированы границы кластера, проведены предварительные изыскания и зонирование территории.