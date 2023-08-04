https://ria.ru/20230804/turtsiya-1888162858.html
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле - РИА Новости, 04.08.2023
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле
Боевиков "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула с загоревшейся сумкой,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:09
2023-08-04T13:09
2023-08-04T13:09
в мире
турция
стамбул
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 4 авг – РИА Новости. Боевиков "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула с загоревшейся сумкой, внутри обнаружилась взрывчатка, которой планировали взорвать магазин, сообщает газета Hürriyet. По данным газеты, внимание полиции привлек гражданин Д. Б., у которого во время прогулки по торговому центру в районе Байрампаша на западе Стамбула внезапно начала гореть сумка. Мужчину задержали, а вместе с ним и подельника. "Задержанные рассказали на допросе, что член РПК из-за границы отправил им деньги, на которые они купили взрывчатку и по его указанию должны были заложить ее в магазине", - пишет газета. При этом план сорвался и по какой-то причине сумка загорелась раньше времени, отмечает газета. Также в ходе допроса задержанные сообщили, что установили в лесопарке в районе Султангази некие устройства, которые при нагревании могли бы спровоцировать лесной пожар, позже силовики их обнаружили и уничтожили. Вскоре были задержаны и другие соучастники в квартирах в районе Бахчелиэвлер – всего 11 человек. В ходе обысков обнаружены не менее 3,2 килограмм взрывчатки и других веществ и элементов, которые могут быть использованы для сбора взрывных устройств, сообщает издание.
https://ria.ru/20230715/turtsiya-1884314783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Стамбул, Рабочая партия Курдистана
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле
В Турции задержали боевиков РПК, планировавших теракты в торговом центре в Стамбуле
СТАМБУЛ, 4 авг – РИА Новости.
Боевиков "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула с загоревшейся сумкой, внутри обнаружилась взрывчатка, которой планировали взорвать магазин, сообщает газета Hürriyet
.
По данным газеты, внимание полиции привлек гражданин Д. Б., у которого во время прогулки по торговому центру в районе Байрампаша на западе Стамбула внезапно начала гореть сумка. Мужчину задержали, а вместе с ним и подельника.
"Задержанные рассказали на допросе, что член РПК из-за границы отправил им деньги, на которые они купили взрывчатку и по его указанию должны были заложить ее в магазине", - пишет газета.
При этом план сорвался и по какой-то причине сумка загорелась раньше времени, отмечает газета.
Также в ходе допроса задержанные сообщили, что установили в лесопарке в районе Султангази некие устройства, которые при нагревании могли бы спровоцировать лесной пожар, позже силовики их обнаружили и уничтожили.
Вскоре были задержаны и другие соучастники в квартирах в районе Бахчелиэвлер – всего 11 человек. В ходе обысков обнаружены не менее 3,2 килограмм взрывчатки и других веществ и элементов, которые могут быть использованы для сбора взрывных устройств, сообщает издание.
В турецкой провинции на границе с Сирией объявили КТО