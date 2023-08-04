Рейтинг@Mail.ru
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/turtsiya-1888162858.html
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле - РИА Новости, 04.08.2023
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле
Боевиков "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула с загоревшейся сумкой,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:09
2023-08-04T13:09
в мире
турция
стамбул
рабочая партия курдистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
СТАМБУЛ, 4 авг – РИА Новости. Боевиков "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула с загоревшейся сумкой, внутри обнаружилась взрывчатка, которой планировали взорвать магазин, сообщает газета Hürriyet. По данным газеты, внимание полиции привлек гражданин Д. Б., у которого во время прогулки по торговому центру в районе Байрампаша на западе Стамбула внезапно начала гореть сумка. Мужчину задержали, а вместе с ним и подельника. "Задержанные рассказали на допросе, что член РПК из-за границы отправил им деньги, на которые они купили взрывчатку и по его указанию должны были заложить ее в магазине", - пишет газета. При этом план сорвался и по какой-то причине сумка загорелась раньше времени, отмечает газета. Также в ходе допроса задержанные сообщили, что установили в лесопарке в районе Султангази некие устройства, которые при нагревании могли бы спровоцировать лесной пожар, позже силовики их обнаружили и уничтожили. Вскоре были задержаны и другие соучастники в квартирах в районе Бахчелиэвлер – всего 11 человек. В ходе обысков обнаружены не менее 3,2 килограмм взрывчатки и других веществ и элементов, которые могут быть использованы для сбора взрывных устройств, сообщает издание.
https://ria.ru/20230715/turtsiya-1884314783.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Стамбул, Рабочая партия Курдистана
В Турции задержали боевиков, планировавших теракты в Стамбуле

В Турции задержали боевиков РПК, планировавших теракты в торговом центре в Стамбуле

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 авг – РИА Новости. Боевиков "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической и запрещена в Турции) задержали в одном из торговых центров Стамбула с загоревшейся сумкой, внутри обнаружилась взрывчатка, которой планировали взорвать магазин, сообщает газета Hürriyet.
По данным газеты, внимание полиции привлек гражданин Д. Б., у которого во время прогулки по торговому центру в районе Байрампаша на западе Стамбула внезапно начала гореть сумка. Мужчину задержали, а вместе с ним и подельника.
"Задержанные рассказали на допросе, что член РПК из-за границы отправил им деньги, на которые они купили взрывчатку и по его указанию должны были заложить ее в магазине", - пишет газета.
При этом план сорвался и по какой-то причине сумка загорелась раньше времени, отмечает газета.
Также в ходе допроса задержанные сообщили, что установили в лесопарке в районе Султангази некие устройства, которые при нагревании могли бы спровоцировать лесной пожар, позже силовики их обнаружили и уничтожили.
Вскоре были задержаны и другие соучастники в квартирах в районе Бахчелиэвлер – всего 11 человек. В ходе обысков обнаружены не менее 3,2 килограмм взрывчатки и других веществ и элементов, которые могут быть использованы для сбора взрывных устройств, сообщает издание.
Турецкий военный с флагом - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В турецкой провинции на границе с Сирией объявили КТО
15 июля, 00:50
 
В миреТурцияСтамбулРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала