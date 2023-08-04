https://ria.ru/20230804/turtsiya-1887996115.html

Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать

Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать - РИА Новости, 04.08.2023

Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать

В Грецию, столь любимую россиянами, нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить — теперь целый квест. Но практически то же самое есть в соседней стране, куда... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:00

2023-08-04T08:03

туризм

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бодрум

греция

турция

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анталья (провинция)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. В Грецию, столь любимую россиянами, нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить — теперь целый квест. Но практически то же самое есть в соседней стране, куда можно попасть без всяких проблем. Лазурное море, античные руины, белые домики, уютные таверны — эти курорты ломают стереотипы о привычном турецком отдыхе. Какой город выбрать и что нужно иметь в виду, собираясь в путь, — в материале РИА Новости."В греческом зале": СидеПосреди этого курорта анталийского побережья — прекрасно сохранившиеся античный амфитеатр, сохранилось много классических колонн, портиков.Сиде — одна из крупнейших греческих колоний в Анатолии, важный культурный центр. Местные власти оказались достаточно разумными, чтобы без сопротивления сдаться войскам Александра Македонского, и поэтому город продолжал развиваться и процветать. Даже стал одним из главных монетных дворов империи великого полководца."Раньше я ездила в Грецию, — рассказывает москвичка Алена Афанасьева. — Теперь — только в Сиде, где часами брожу среди развалин".В Старый город вход бесплатный. Можно сколько угодно гулять по руинам, наслаждаясь античностью. Перевести дух и отдохнуть от палящего солнца советуем в одном из сотен кафе в шаговой доступности.Аэропорт Антальи близко. Так что не придется тратить долгие часы на изматывающий трансфер.Дорогие отели заняли много пляжей, но хватает и городских. Песчаные, просторные — береговая линия очень широкая.Где поесть: Cihan Pide Kebap Restaurant, Sky Safran Restaurant.И легенды, и кино: Фетхие и ТлосБлиз курорта Фетхие — античный город Тлос. Посетить его можно и самостоятельно, и с экскурсией.Это древнейшее ликийское поселение, самая блистательная метрополия Ликийского союза, один из шести ключевых полисов.Множество архитектурных памятников, и все прекрасно сохранились. В том числе северо-восточные ворота в город, впечатляющий некрополь Тлоса, гробница Беллерофонта. Того самого, который летал на подаренном Афиной крылатом коне Пегасе и убил Химеру.А еще в Тлосе снимали фильм "Искатель воды" с Расселом Кроу.Это одно из самых интересных мест с античным наследием в Турции. Удобнее всего отправиться в комбинированную однодневную экскурсию "Тлос + Саклыкент". Увидите еще и каньон с потрясающими видами. Плюс в сравнении с самостоятельным путешествием на машине сильно сэкономите, а с поездкой на местных маршрутках — очень выиграете в удобстве.В Фетхие городской пляж в самом центре, но более просторный песчано-галечный Чалыш лучше. Тут, к тому же, потрясающие закаты.Где поесть: в Ailem Cafe Restaurant, Denizati Restaurant & Bar, а также в кафе на променаде пляжа Чалыш или в марине Фетхие. Кормят везде неплохо.Элитарность и камерность: КашНекогда крошечная рыбацкая деревушка Каш неожиданно превратилась в весьма дорогой курорт, облюбованный в основном европейцами.Это на полуострове между Фетхие и Антальей. Типичный греческий городок с аккуратными домиками в бело-синей гамме.Когда-то тут был античный Антифеллос, основанный в III веке до нашей эры. Из амфитеатра открывается фантастический панорамный вид на море (сюда приходят любоваться закатами).В Каш стоит ехать не столько за античностью, но и ради целой коллекции потрясающих пляжей, считающихся достопримечательностями всего Анталийского побережья. Например, Капуташ (бесплатный) — в ущелье между гор. Еще посоветуем Акчагерме и Асмаалты с чистейшей водой.Где поесть: Bay Kofte, Keyf-i Dem Restaurant.Самый модный: БодрумТут Греция на каждом шагу: от узеньких улочек и декора домов до таверн с морепродуктами.Бодрум на побережье Эгейского моря называют "маленькой Грецией". В отличие от Каша, это крупный город, где прошлым летом число жителей вместе с туристами перевалило за миллион.Бодрум — это античный Геликарнас. Тут очень заботятся об историческом наследии, даже запретили строить здания выше трех этажей.Современный Бодрум прославил классик турецкой литературы Джеват Шакир Кабаагачлы, известный как "Рыбак из Галикарнаса". Как-то случайно попав сюда, он влюбился в этот город — с белыми невысокими домиками, увитыми бугенвиллией, мощеными морской галькой улицами, развешенными на просушку тут и там рыбацкими сетями с ракушками…Здесь находилось одно из семи чудес света — Мавзолей, гробница Мавсола, наместника персидского царя. От шедевра античной архитектуры остались лишь камни.Городской пляж — справа от Бодрумского замка. Более уютные — в соседних поселках. Туда можно добраться на маршрутке (долмуше).Бодрум — дорогой курорт с европейскими ценами. Хорошие кафе и рестораны — на каждом шагу. Рекомендуем Otantik Ocakbasi Kebab, Grill&Steak House и Demeter Bar & Restaurant.А еще из Турции можно попасть в настоящую Грецию. Из Мармариса, Кушадасы, Бодрума на острова Кос, Родос (и не только) ходят паромы.Время в пути — чуть более часа. Но нужен шенген.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

бодрум

греция

турция

мугла (провинция)

анталья (провинция)

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