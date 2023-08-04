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Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать - РИА Новости, 04.08.2023
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Туризм
 
08:00 04.08.2023 (обновлено: 08:03 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/turtsiya-1887996115.html
Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать
Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать - РИА Новости, 04.08.2023
Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать
В Грецию, столь любимую россиянами, нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить — теперь целый квест. Но практически то же самое есть в соседней стране, куда... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T08:00
2023-08-04T08:03
туризм
маршруты - туризм
бодрум
греция
турция
мугла (провинция)
анталья (провинция)
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. В Грецию, столь любимую россиянами, нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить — теперь целый квест. Но практически то же самое есть в соседней стране, куда можно попасть без всяких проблем. Лазурное море, античные руины, белые домики, уютные таверны — эти курорты ломают стереотипы о привычном турецком отдыхе. Какой город выбрать и что нужно иметь в виду, собираясь в путь, — в материале РИА Новости."В греческом зале": СидеПосреди этого курорта анталийского побережья — прекрасно сохранившиеся античный амфитеатр, сохранилось много классических колонн, портиков.Сиде — одна из крупнейших греческих колоний в Анатолии, важный культурный центр. Местные власти оказались достаточно разумными, чтобы без сопротивления сдаться войскам Александра Македонского, и поэтому город продолжал развиваться и процветать. Даже стал одним из главных монетных дворов империи великого полководца."Раньше я ездила в Грецию, — рассказывает москвичка Алена Афанасьева. — Теперь — только в Сиде, где часами брожу среди развалин".В Старый город вход бесплатный. Можно сколько угодно гулять по руинам, наслаждаясь античностью. Перевести дух и отдохнуть от палящего солнца советуем в одном из сотен кафе в шаговой доступности.Аэропорт Антальи близко. Так что не придется тратить долгие часы на изматывающий трансфер.Дорогие отели заняли много пляжей, но хватает и городских. Песчаные, просторные — береговая линия очень широкая.Где поесть: Cihan Pide Kebap Restaurant, Sky Safran Restaurant.И легенды, и кино: Фетхие и ТлосБлиз курорта Фетхие — античный город Тлос. Посетить его можно и самостоятельно, и с экскурсией.Это древнейшее ликийское поселение, самая блистательная метрополия Ликийского союза, один из шести ключевых полисов.Множество архитектурных памятников, и все прекрасно сохранились. В том числе северо-восточные ворота в город, впечатляющий некрополь Тлоса, гробница Беллерофонта. Того самого, который летал на подаренном Афиной крылатом коне Пегасе и убил Химеру.А еще в Тлосе снимали фильм "Искатель воды" с Расселом Кроу.Это одно из самых интересных мест с античным наследием в Турции. Удобнее всего отправиться в комбинированную однодневную экскурсию "Тлос + Саклыкент". Увидите еще и каньон с потрясающими видами. Плюс в сравнении с самостоятельным путешествием на машине сильно сэкономите, а с поездкой на местных маршрутках — очень выиграете в удобстве.В Фетхие городской пляж в самом центре, но более просторный песчано-галечный Чалыш лучше. Тут, к тому же, потрясающие закаты.Где поесть: в Ailem Cafe Restaurant, Denizati Restaurant &amp; Bar, а также в кафе на променаде пляжа Чалыш или в марине Фетхие. Кормят везде неплохо.Элитарность и камерность: КашНекогда крошечная рыбацкая деревушка Каш неожиданно превратилась в весьма дорогой курорт, облюбованный в основном европейцами.Это на полуострове между Фетхие и Антальей. Типичный греческий городок с аккуратными домиками в бело-синей гамме.Когда-то тут был античный Антифеллос, основанный в III веке до нашей эры. Из амфитеатра открывается фантастический панорамный вид на море (сюда приходят любоваться закатами).В Каш стоит ехать не столько за античностью, но и ради целой коллекции потрясающих пляжей, считающихся достопримечательностями всего Анталийского побережья. Например, Капуташ (бесплатный) — в ущелье между гор. Еще посоветуем Акчагерме и Асмаалты с чистейшей водой.Где поесть: Bay Kofte, Keyf-i Dem Restaurant.Самый модный: БодрумТут Греция на каждом шагу: от узеньких улочек и декора домов до таверн с морепродуктами.Бодрум на побережье Эгейского моря называют "маленькой Грецией". В отличие от Каша, это крупный город, где прошлым летом число жителей вместе с туристами перевалило за миллион.Бодрум — это античный Геликарнас. Тут очень заботятся об историческом наследии, даже запретили строить здания выше трех этажей.Современный Бодрум прославил классик турецкой литературы Джеват Шакир Кабаагачлы, известный как "Рыбак из Галикарнаса". Как-то случайно попав сюда, он влюбился в этот город — с белыми невысокими домиками, увитыми бугенвиллией, мощеными морской галькой улицами, развешенными на просушку тут и там рыбацкими сетями с ракушками…Здесь находилось одно из семи чудес света — Мавзолей, гробница Мавсола, наместника персидского царя. От шедевра античной архитектуры остались лишь камни.Городской пляж — справа от Бодрумского замка. Более уютные — в соседних поселках. Туда можно добраться на маршрутке (долмуше).Бодрум — дорогой курорт с европейскими ценами. Хорошие кафе и рестораны — на каждом шагу. Рекомендуем Otantik Ocakbasi Kebab, Grill&amp;Steak House и Demeter Bar &amp; Restaurant.А еще из Турции можно попасть в настоящую Грецию. Из Мармариса, Кушадасы, Бодрума на острова Кос, Родос (и не только) ходят паромы.Время в пути — чуть более часа. Но нужен шенген.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
бодрум
греция
турция
мугла (провинция)
анталья (провинция)
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маршруты - туризм, бодрум, греция, турция, мугла (провинция), анталья (провинция), куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Бодрум, Греция, Турция, Мугла (провинция), Анталья (провинция), куда можно лететь, Отдых на море, Туризм

Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать

© iStock.com / frantic00Девушка смотрит на город Каш
Девушка смотрит на город Каш - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© iStock.com / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. В Грецию, столь любимую россиянами, нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить — теперь целый квест. Но практически то же самое есть в соседней стране, куда можно попасть без всяких проблем. Лазурное море, античные руины, белые домики, уютные таверны — эти курорты ломают стереотипы о привычном турецком отдыхе. Какой город выбрать и что нужно иметь в виду, собираясь в путь, — в материале РИА Новости.

"В греческом зале": Сиде

Посреди этого курорта анталийского побережья — прекрасно сохранившиеся античный амфитеатр, сохранилось много классических колонн, портиков.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Нимфиум перед античным городом Сиде

Нимфиум перед античным городом Сиде

Нимфиум перед античным городом Сиде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 6
© Фото : Кристина Голубева

Сиде, руины

Сиде

Сиде, руины

© Фото : Кристина Голубева
2 из 6
© Фото : Кристина Голубева

Сиде, наследие Эллады

Сиде

Сиде, наследие Эллады

© Фото : Кристина Голубева
3 из 6
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Историческая часть города Сиде

Историческая часть города Сиде

Историческая часть города Сиде

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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4 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Руины Храма Аполлона в Сиде

Руины Храма Аполлона в Сиде

Руины Храма Аполлона в Сиде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде

Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде

Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 6

Нимфиум перед античным городом Сиде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 6

Сиде, руины

© Фото : Кристина Голубева
2 из 6

Сиде, наследие Эллады

© Фото : Кристина Голубева
3 из 6

Историческая часть города Сиде

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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4 из 6

Руины Храма Аполлона в Сиде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 6

Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 6
Сиде — одна из крупнейших греческих колоний в Анатолии, важный культурный центр. Местные власти оказались достаточно разумными, чтобы без сопротивления сдаться войскам Александра Македонского, и поэтому город продолжал развиваться и процветать. Даже стал одним из главных монетных дворов империи великого полководца.
"Раньше я ездила в Грецию, рассказывает москвичка Алена Афанасьева. Теперь только в Сиде, где часами брожу среди развалин".
В Старый город вход бесплатный. Можно сколько угодно гулять по руинам, наслаждаясь античностью. Перевести дух и отдохнуть от палящего солнца советуем в одном из сотен кафе в шаговой доступности.
© iStock.com / mgstudyoПляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
1 из 6
© РИА Новости / Александр АндреевВид на реплику парусника из старого города Сиде
Вид на реплику парусника из старого города Сиде
Вид на реплику парусника из старого города Сиде
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 6
© РИА Новости / Александр Андреев

Храм Аполлона в Старом городе Сиде

Храм Апполона в старом городе Сиде

Храм Аполлона в Старом городе Сиде

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 6
© Depositphotos.com / ViolinРуины в Сиде, Турция
Руины в Сиде, Турция
Руины в Сиде, Турция
© Depositphotos.com / Violin
4 из 6
© iStock.com / saiko3pТуристы на променаде в Сиде
Туристы на променаде в Сиде
Туристы на променаде в Сиде
© iStock.com / saiko3p
5 из 6
© РИА Новости / Марина ПервухинаВид на море из летнего ресторана в Сиде
Вид на море из летнего ресторана в Сиде
Вид на море из летнего ресторана в Сиде
© РИА Новости / Марина Первухина
6 из 6
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
1 из 6
Вид на реплику парусника из старого города Сиде
© РИА Новости / Александр Андреев
2 из 6

Храм Аполлона в Старом городе Сиде

© РИА Новости / Александр Андреев
3 из 6
Руины в Сиде, Турция
© Depositphotos.com / Violin
4 из 6
Туристы на променаде в Сиде
© iStock.com / saiko3p
5 из 6
Вид на море из летнего ресторана в Сиде
© РИА Новости / Марина Первухина
6 из 6
Аэропорт Антальи близко. Так что не придется тратить долгие часы на изматывающий трансфер.
Дорогие отели заняли много пляжей, но хватает и городских. Песчаные, просторные — береговая линия очень широкая.
Где поесть: Cihan Pide Kebap Restaurant, Sky Safran Restaurant.

И легенды, и кино: Фетхие и Тлос

Близ курорта Фетхие — античный город Тлос. Посетить его можно и самостоятельно, и с экскурсией.
Это древнейшее ликийское поселение, самая блистательная метрополия Ликийского союза, один из шести ключевых полисов.
© iStock.com / JackFГробница Беллерофонта в городе Тлос
Гробница Беллерофонта в городе Тлос
Гробница Беллерофонта в городе Тлос
© iStock.com / JackF
1 из 3
© iStock.com / Marina113Гробница Тлоса в Фетхие
Гробница Тлоса в Фетхие
Гробница Тлоса в Фетхие
© iStock.com / Marina113
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла

Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла

Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 3
Гробница Беллерофонта в городе Тлос
© iStock.com / JackF
1 из 3
Гробница Тлоса в Фетхие
© iStock.com / Marina113
2 из 3

Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Множество архитектурных памятников, и все прекрасно сохранились. В том числе северо-восточные ворота в город, впечатляющий некрополь Тлоса, гробница Беллерофонта. Того самого, который летал на подаренном Афиной крылатом коне Пегасе и убил Химеру.
А еще в Тлосе снимали фильм "Искатель воды" с Расселом Кроу.
Это одно из самых интересных мест с античным наследием в Турции. Удобнее всего отправиться в комбинированную однодневную экскурсию "Тлос + Саклыкент". Увидите еще и каньон с потрясающими видами. Плюс в сравнении с самостоятельным путешествием на машине сильно сэкономите, а с поездкой на местных маршрутках — очень выиграете в удобстве.
© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
1 из 5
© РИА Новости / Елена ЗагородняяУжин в отеле. Фетхие, Турция
Ужин в отеле. Фетхие, Турция
Ужин в отеле. Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
2 из 5
© РИА Новости / Елена ЗагородняяПарапланы и парашюты на пляже в Фетхие, Турция
Парапланы и парашюты на пляже в Фетхие, Турция
Парапланы и парашюты на пляже в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
3 из 5
© РИА Новости / Елена ЗагородняяПляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция
Пляж в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
4 из 5
© РИА Новости / Елена ЗагородняяЗакат в Фетхие, Турция
Закат в Фетхие, Турция
Закат в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
5 из 5
Пляж в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
1 из 5
Ужин в отеле. Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
2 из 5
Парапланы и парашюты на пляже в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
3 из 5
Пляж в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
4 из 5
Закат в Фетхие, Турция
© РИА Новости / Елена Загородняя
5 из 5
В Фетхие городской пляж в самом центре, но более просторный песчано-галечный Чалыш лучше. Тут, к тому же, потрясающие закаты.
Где поесть: в Ailem Cafe Restaurant, Denizati Restaurant & Bar, а также в кафе на променаде пляжа Чалыш или в марине Фетхие. Кормят везде неплохо.

Элитарность и камерность: Каш

Некогда крошечная рыбацкая деревушка Каш неожиданно превратилась в весьма дорогой курорт, облюбованный в основном европейцами.
Это на полуострове между Фетхие и Антальей. Типичный греческий городок с аккуратными домиками в бело-синей гамме.
© iStock.com / Lumos AjansУлицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / Lumos Ajans
1 из 3
© iStock.com / tanicheУлицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / taniche
2 из 3
© iStock.com / MaximFesenkoГробница в городе Каш, Турция
Гробница в городе Каш, Турция
Гробница в городе Каш, Турция
© iStock.com / MaximFesenko
3 из 3
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / Lumos Ajans
1 из 3
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / taniche
2 из 3
Гробница в городе Каш, Турция
© iStock.com / MaximFesenko
3 из 3
Когда-то тут был античный Антифеллос, основанный в III веке до нашей эры. Из амфитеатра открывается фантастический панорамный вид на море (сюда приходят любоваться закатами).
© iStock.com / frantic00Амфитеатр в городе Каш, Турция
Амфитеатр в городе Каш, Турция - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© iStock.com / frantic00
Амфитеатр в городе Каш, Турция
В Каш стоит ехать не столько за античностью, но и ради целой коллекции потрясающих пляжей, считающихся достопримечательностями всего Анталийского побережья. Например, Капуташ (бесплатный) — в ущелье между гор. Еще посоветуем Акчагерме и Асмаалты с чистейшей водой.
Где поесть: Bay Kofte, Keyf-i Dem Restaurant.

Самый модный: Бодрум

Тут Греция на каждом шагу: от узеньких улочек и декора домов до таверн с морепродуктами.
Бодрум на побережье Эгейского моря называют "маленькой Грецией". В отличие от Каша, это крупный город, где прошлым летом число жителей вместе с туристами перевалило за миллион.
© iStock.com / Sergey VarfolomeevВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / Sergey Varfolomeev
1 из 3
© iStock.com / mrtekmekci

Залив, Бодрум, Турция

Вид на Бодрум, Турция

Залив, Бодрум, Турция

© iStock.com / mrtekmekci
2 из 3
© iStock.com / AegeanBlueВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / AegeanBlue
3 из 3
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / Sergey Varfolomeev
1 из 3

Залив, Бодрум, Турция

© iStock.com / mrtekmekci
2 из 3
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / AegeanBlue
3 из 3
Бодрум — это античный Геликарнас. Тут очень заботятся об историческом наследии, даже запретили строить здания выше трех этажей.
Современный Бодрум прославил классик турецкой литературы Джеват Шакир Кабаагачлы, известный как "Рыбак из Галикарнаса". Как-то случайно попав сюда, он влюбился в этот город — с белыми невысокими домиками, увитыми бугенвиллией, мощеными морской галькой улицами, развешенными на просушку тут и там рыбацкими сетями с ракушками…
© iStock.com / KenanOlgunЖенщина в Бодруме, Турция.
Женщина в Бодруме, Турция
Женщина в Бодруме, Турция.
© iStock.com / KenanOlgun
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаВнутри средневековой крепости Бодрума обитают несколько павлинов
Внутри средневековой крепости Бодрума обитают несколько павлинов
Внутри средневековой крепости Бодрума обитают несколько павлинов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаВнутри средневековой крепости Бодрума
Внутри средневековой крепости Бодрума
Внутри средневековой крепости Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаНа пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
На пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
На пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Женщина в Бодруме, Турция.
© iStock.com / KenanOlgun
1 из 4
Внутри средневековой крепости Бодрума обитают несколько павлинов
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
Внутри средневековой крепости Бодрума
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
На пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Здесь находилось одно из семи чудес света — Мавзолей, гробница Мавсола, наместника персидского царя. От шедевра античной архитектуры остались лишь камни.
Городской пляж — справа от Бодрумского замка. Более уютные — в соседних поселках. Туда можно добраться на маршрутке (долмуше).
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Бодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Бодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Бодрум — дорогой курорт с европейскими ценами. Хорошие кафе и рестораны — на каждом шагу. Рекомендуем Otantik Ocakbasi Kebab, Grill&Steak House и Demeter Bar & Restaurant.
А еще из Турции можно попасть в настоящую Грецию. Из Мармариса, Кушадасы, Бодрума на острова Кос, Родос (и не только) ходят паромы.
Время в пути — чуть более часа. Но нужен шенген.
Девушка на пляже Капутас в Каше, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Включено не все: как избежать разочарований в бюджетных отелях Турции
3 июля, 08:00
 
ТуризмМаршруты - ТуризмБодрумГрецияТурцияМугла (провинция)Анталья (провинция)куда можно лететьОтдых на мореТуризм
 
 
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