Турция для тех, кто скучает по Греции. На какие курорты ехать
© iStock.com / frantic00Девушка смотрит на город Каш
© iStock.com / frantic00
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Кристина Голубева. В Грецию, столь любимую россиянами, нет прямых рейсов, и шенгенские визы получить — теперь целый квест. Но практически то же самое есть в соседней стране, куда можно попасть без всяких проблем. Лазурное море, античные руины, белые домики, уютные таверны — эти курорты ломают стереотипы о привычном турецком отдыхе. Какой город выбрать и что нужно иметь в виду, собираясь в путь, — в материале РИА Новости.
"В греческом зале": Сиде
Посреди этого курорта анталийского побережья — прекрасно сохранившиеся античный амфитеатр, сохранилось много классических колонн, портиков.
© Фото : Кристина Голубева
Сиде, руины
Сиде, руины
© Фото : Кристина Голубева
2 из 6
© Фото : Кристина Голубева
Сиде, наследие Эллады
Сиде, наследие Эллады
© Фото : Кристина Голубева
3 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк
Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде
Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде
6 из 6
Сиде, руины
© Фото : Кристина Голубева
2 из 6
Сиде, наследие Эллады
© Фото : Кристина Голубева
3 из 6
Колонны рабовладельческого рынка у античного театра в Сиде
6 из 6
Сиде — одна из крупнейших греческих колоний в Анатолии, важный культурный центр. Местные власти оказались достаточно разумными, чтобы без сопротивления сдаться войскам Александра Македонского, и поэтому город продолжал развиваться и процветать. Даже стал одним из главных монетных дворов империи великого полководца.
"Раньше я ездила в Грецию, — рассказывает москвичка Алена Афанасьева. — Теперь — только в Сиде, где часами брожу среди развалин".
В Старый город вход бесплатный. Можно сколько угодно гулять по руинам, наслаждаясь античностью. Перевести дух и отдохнуть от палящего солнца советуем в одном из сотен кафе в шаговой доступности.
© iStock.com / mgstudyoПляж в Сиде, Турция
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
1 из 6
© Depositphotos.com / ViolinРуины в Сиде, Турция
Руины в Сиде, Турция
© Depositphotos.com / Violin
4 из 6
© iStock.com / saiko3pТуристы на променаде в Сиде
Туристы на променаде в Сиде
© iStock.com / saiko3p
5 из 6
Пляж в Сиде, Турция
© iStock.com / mgstudyo
1 из 6
Руины в Сиде, Турция
© Depositphotos.com / Violin
4 из 6
Туристы на променаде в Сиде
© iStock.com / saiko3p
5 из 6
Аэропорт Антальи близко. Так что не придется тратить долгие часы на изматывающий трансфер.
Дорогие отели заняли много пляжей, но хватает и городских. Песчаные, просторные — береговая линия очень широкая.
Где поесть: Cihan Pide Kebap Restaurant, Sky Safran Restaurant.
И легенды, и кино: Фетхие и Тлос
Близ курорта Фетхие — античный город Тлос. Посетить его можно и самостоятельно, и с экскурсией.
Это древнейшее ликийское поселение, самая блистательная метрополия Ликийского союза, один из шести ключевых полисов.
© iStock.com / JackFГробница Беллерофонта в городе Тлос
Гробница Беллерофонта в городе Тлос
© iStock.com / JackF
1 из 3
© iStock.com / Marina113Гробница Тлоса в Фетхие
Гробница Тлоса в Фетхие
© iStock.com / Marina113
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк
Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла
Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла
3 из 3
Гробница Беллерофонта в городе Тлос
© iStock.com / JackF
1 из 3
Гробница Тлоса в Фетхие
© iStock.com / Marina113
2 из 3
Ликийские захоронения в скалах в окрестностях города-курорта Фетхие на юго-западе Турции в провинции Мугла
3 из 3
Множество архитектурных памятников, и все прекрасно сохранились. В том числе северо-восточные ворота в город, впечатляющий некрополь Тлоса, гробница Беллерофонта. Того самого, который летал на подаренном Афиной крылатом коне Пегасе и убил Химеру.
А еще в Тлосе снимали фильм "Искатель воды" с Расселом Кроу.
Это одно из самых интересных мест с античным наследием в Турции. Удобнее всего отправиться в комбинированную однодневную экскурсию "Тлос + Саклыкент". Увидите еще и каньон с потрясающими видами. Плюс в сравнении с самостоятельным путешествием на машине сильно сэкономите, а с поездкой на местных маршрутках — очень выиграете в удобстве.
В Фетхие городской пляж в самом центре, но более просторный песчано-галечный Чалыш лучше. Тут, к тому же, потрясающие закаты.
Где поесть: в Ailem Cafe Restaurant, Denizati Restaurant & Bar, а также в кафе на променаде пляжа Чалыш или в марине Фетхие. Кормят везде неплохо.
Элитарность и камерность: Каш
Некогда крошечная рыбацкая деревушка Каш неожиданно превратилась в весьма дорогой курорт, облюбованный в основном европейцами.
Это на полуострове между Фетхие и Антальей. Типичный греческий городок с аккуратными домиками в бело-синей гамме.
© iStock.com / Lumos AjansУлицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / Lumos Ajans
1 из 3
© iStock.com / tanicheУлицы в городе Каш, Турция
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / taniche
2 из 3
© iStock.com / MaximFesenkoГробница в городе Каш, Турция
Гробница в городе Каш, Турция
© iStock.com / MaximFesenko
3 из 3
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / Lumos Ajans
1 из 3
Улицы в городе Каш, Турция
© iStock.com / taniche
2 из 3
Гробница в городе Каш, Турция
© iStock.com / MaximFesenko
3 из 3
Когда-то тут был античный Антифеллос, основанный в III веке до нашей эры. Из амфитеатра открывается фантастический панорамный вид на море (сюда приходят любоваться закатами).
© iStock.com / frantic00Амфитеатр в городе Каш, Турция
© iStock.com / frantic00
Амфитеатр в городе Каш, Турция
В Каш стоит ехать не столько за античностью, но и ради целой коллекции потрясающих пляжей, считающихся достопримечательностями всего Анталийского побережья. Например, Капуташ (бесплатный) — в ущелье между гор. Еще посоветуем Акчагерме и Асмаалты с чистейшей водой.
Где поесть: Bay Kofte, Keyf-i Dem Restaurant.
Самый модный: Бодрум
Тут Греция на каждом шагу: от узеньких улочек и декора домов до таверн с морепродуктами.
Бодрум на побережье Эгейского моря называют "маленькой Грецией". В отличие от Каша, это крупный город, где прошлым летом число жителей вместе с туристами перевалило за миллион.
© iStock.com / Sergey VarfolomeevВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / Sergey Varfolomeev
1 из 3
© iStock.com / mrtekmekci
Залив, Бодрум, Турция
Залив, Бодрум, Турция
© iStock.com / mrtekmekci
2 из 3
© iStock.com / AegeanBlueВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / AegeanBlue
3 из 3
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / Sergey Varfolomeev
1 из 3
Залив, Бодрум, Турция
© iStock.com / mrtekmekci
2 из 3
Вид на Бодрум, Турция
© iStock.com / AegeanBlue
3 из 3
Бодрум — это античный Геликарнас. Тут очень заботятся об историческом наследии, даже запретили строить здания выше трех этажей.
Современный Бодрум прославил классик турецкой литературы Джеват Шакир Кабаагачлы, известный как "Рыбак из Галикарнаса". Как-то случайно попав сюда, он влюбился в этот город — с белыми невысокими домиками, увитыми бугенвиллией, мощеными морской галькой улицами, развешенными на просушку тут и там рыбацкими сетями с ракушками…
© iStock.com / KenanOlgunЖенщина в Бодруме, Турция.
Женщина в Бодруме, Турция.
© iStock.com / KenanOlgun
1 из 4
Внутри средневековой крепости Бодрума обитают несколько павлинов
2 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаНа пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
На пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
4 из 4
Женщина в Бодруме, Турция.
© iStock.com / KenanOlgun
1 из 4
Внутри средневековой крепости Бодрума обитают несколько павлинов
2 из 4
На пляже Mivara Luxury Bodrum лежаки расположены на деревянном понтоне
4 из 4
Здесь находилось одно из семи чудес света — Мавзолей, гробница Мавсола, наместника персидского царя. От шедевра античной архитектуры остались лишь камни.
Городской пляж — справа от Бодрумского замка. Более уютные — в соседних поселках. Туда можно добраться на маршрутке (долмуше).
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Бодрум. Ресторан отеля Allium Bodrum Resort & Spa с видом на Эгейское море
Бодрум — дорогой курорт с европейскими ценами. Хорошие кафе и рестораны — на каждом шагу. Рекомендуем Otantik Ocakbasi Kebab, Grill&Steak House и Demeter Bar & Restaurant.
А еще из Турции можно попасть в настоящую Грецию. Из Мармариса, Кушадасы, Бодрума на острова Кос, Родос (и не только) ходят паромы.
Время в пути — чуть более часа. Но нужен шенген.