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В Госдуме представили макет "честного ценника"
В Госдуме представили макет "честного ценника" - РИА Новости, 04.08.2023
В Госдуме представили макет "честного ценника"
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов на круглом столе по "шринкфляции" (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) представил макет "честного... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T15:13
2023-08-04T15:13
2023-08-04T15:26
госдума рф
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов на круглом столе по "шринкфляции" (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) представил макет "честного ценника", который даст возможность уйти от манипуляций и уловок, передает корреспондент РИА Новости. Круглый стол по шринкфляции прошел в ГД в пятницу. На ценнике для молока напечатали две графы – в одной дается цена производителя за упаковку, в другой цена товара за литр. Чернышов 6 июня сообщил РИА Новости, что внес в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм. Проект уже получил положительный отзыв правового управления Думы, он доступен в базе данных палаты. Ранее Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию в 122 торговых точках столицы.
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госдума рф, борис чернышов (депутат)
Госдума РФ, Борис Чернышов (депутат)
В Госдуме представили макет "честного ценника"
Депутат Чернышов представил макет честного ценника, который позволит уйти от манипуляций
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов на круглом столе по "шринкфляции" (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) представил макет "честного ценника", который даст возможность уйти от манипуляций и уловок, передает корреспондент РИА Новости.
Круглый стол по шринкфляции прошел в ГД в пятницу. На ценнике для молока напечатали две графы – в одной дается цена производителя за упаковку, в другой цена товара за литр.
Чернышов 6 июня сообщил РИА Новости, что внес в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм. Проект уже получил положительный отзыв правового управления Думы, он доступен в базе данных палаты. Ранее Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию в 122 торговых точках столицы.