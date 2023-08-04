https://ria.ru/20230804/trump-1888264315.html

Опрос: около половины американцев сочли обвинения Трампу политическими

Опрос: около половины американцев сочли обвинения Трампу политическими - РИА Новости, 04.08.2023

Опрос: около половины американцев сочли обвинения Трампу политическими

Почти 50% американцев убеждены, что обвинения против экс-президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия являются политически мотивированными,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T18:30

2023-08-04T18:30

2023-08-04T18:30

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сша

дональд трамп

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Почти 50% американцев убеждены, что обвинения против экс-президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия являются политически мотивированными, свидетельствуют данные опроса компании Ipsos для телеканала ABC. Так, 46% респондентов убеждены в политизации обвинений по делу о штурме Капитолия. Что касается двух других обвинений против Трампа - о хранении секретных документов и о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс - их посчитали политически мотивированными 47% и 50% опрошенных, соответственно. "Тем не менее, число американцев, убежденных в том, что эти обвинения политически мотивированы (46%), превысило число тех, кто убежден в обратном (40%)", - уточняет издание. Кроме того, по данным того же опроса, 65% американцев убеждены, что обвинения по делу о штурме Капитолия являются "серьезными". Этот процент выше, чем по двум другим обвинениям. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

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в мире, сша, дональд трамп, арест трампа