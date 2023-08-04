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Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования - РИА Новости, 04.08.2023
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16:37 04.08.2023 (обновлено: 16:38 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/trump-1888235260.html
Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования
Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования - РИА Новости, 04.08.2023
Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от череды предъявляемых исков, которые он назвал вмешательством в... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T16:37
2023-08-04T16:38
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от череды предъявляемых исков, которые он назвал вмешательством в выборы. Иски Трамп посчитал "слабыми", но признал, что вынужден тратить на них много времени и средств, отрывая их от предвыборной кампании. "Сумасшествие! Мой политический оппонент бомбардирует меня залпами слабых судебных исков... которые требуют для разрешения колоссальных объемов моего времени и денег. Ресурсы, которые пошли бы на рекламу и митинги, теперь должны тратиться на борьбу с радикальными бандитами-леваками в многочисленных судах по всей стране", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Это вмешательство в избирательный процесс, и Верховный суд должен вмешаться", - призвал политик, претендующий на повторное избрание в 2024 году. Накануне Трамп отверг обвинения в попытках незаконными методами изменить результаты выборов 2020 года, представ перед судом в Вашингтоне, где начинается уже третий процесс против него.
https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Арест Трампа
Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования

Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования перед выборами

© AP Photo / Alex BrandonТрамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от череды предъявляемых исков, которые он назвал вмешательством в выборы.
Иски Трамп посчитал "слабыми", но признал, что вынужден тратить на них много времени и средств, отрывая их от предвыборной кампании.
"Сумасшествие! Мой политический оппонент бомбардирует меня залпами слабых судебных исков... которые требуют для разрешения колоссальных объемов моего времени и денег. Ресурсы, которые пошли бы на рекламу и митинги, теперь должны тратиться на борьбу с радикальными бандитами-леваками в многочисленных судах по всей стране", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
"Это вмешательство в избирательный процесс, и Верховный суд должен вмешаться", - призвал политик, претендующий на повторное избрание в 2024 году.
Накануне Трамп отверг обвинения в попытках незаконными методами изменить результаты выборов 2020 года, представ перед судом в Вашингтоне, где начинается уже третий процесс против него.
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