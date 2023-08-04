https://ria.ru/20230804/trump-1888235260.html

Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования

Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования - РИА Новости, 04.08.2023

Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от череды предъявляемых исков, которые он назвал вмешательством в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:37

2023-08-04T16:37

2023-08-04T16:38

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться и защитить его от череды предъявляемых исков, которые он назвал вмешательством в выборы. Иски Трамп посчитал "слабыми", но признал, что вынужден тратить на них много времени и средств, отрывая их от предвыборной кампании. "Сумасшествие! Мой политический оппонент бомбардирует меня залпами слабых судебных исков... которые требуют для разрешения колоссальных объемов моего времени и денег. Ресурсы, которые пошли бы на рекламу и митинги, теперь должны тратиться на борьбу с радикальными бандитами-леваками в многочисленных судах по всей стране", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Это вмешательство в избирательный процесс, и Верховный суд должен вмешаться", - призвал политик, претендующий на повторное избрание в 2024 году. Накануне Трамп отверг обвинения в попытках незаконными методами изменить результаты выборов 2020 года, представ перед судом в Вашингтоне, где начинается уже третий процесс против него.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, арест трампа