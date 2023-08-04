https://ria.ru/20230804/tragediya-1888096786.html

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына - РИА Новости, 04.08.2023

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына, говорится в сообщении регионального главка СК. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T06:39

2023-08-04T06:39

2023-08-04T10:50

происшествия

кызыл

следственный комитет россии (ск рф)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына, говорится в сообщении регионального главка СК. Следователи полагают, что в ходе ссоры с сожительницей в одном из домов улицы Иркутская в Кызыле мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол, однако женщина успела его подхватить. После этого обвиняемый вырвал ребенка из рук матери и снова бросил на пол. Новорожденного госпитализировали, однако он скончался в реанимации. "В Кызыле местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства новорожденного", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании мужчине меры пресечения.

https://ria.ru/20230804/izdevatelstva-1888090596.html

https://ria.ru/20230803/ekaterinburg-1888023768.html

кызыл

республика тыва

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происшествия, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва