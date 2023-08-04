https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html

Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ

Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023

Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ

Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T03:03

2023-08-04T03:03

2023-08-04T09:28

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как по объекту наносится точный удар, после чего над складом боеприпасов ВСУ поднимается густой столб дыма. Как рассказал механик-водитель танка с позывным Золотой, стрельба ведется с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. "Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. В основном мы все поражаем. Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже", — отметил танкист.По словам военного, его мобилизовали, а до участия в СВО он работал механизатором. Ранее другой военнослужащий рассказывал, что обстановка на Херсонском направлении, на линии соприкосновения по Днепру, остается напряженной: ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.Минобороны в четверг заявляло об уничтожении на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пяти автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б". За три предыдущих дня, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 115 военных, девять автомобилей, три самоходных артустановки "Акация", четыре гаубицы "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html

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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область