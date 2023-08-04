https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:03
2023-08-04T03:03
2023-08-04T09:28
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как по объекту наносится точный удар, после чего над складом боеприпасов ВСУ поднимается густой столб дыма. Как рассказал механик-водитель танка с позывным Золотой, стрельба ведется с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. "Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. В основном мы все поражаем. Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже", — отметил танкист.По словам военного, его мобилизовали, а до участия в СВО он работал механизатором. Ранее другой военнослужащий рассказывал, что обстановка на Херсонском направлении, на линии соприкосновения по Днепру, остается напряженной: ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.Минобороны в четверг заявляло об уничтожении на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пяти автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б". За три предыдущих дня, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 115 военных, девять автомобилей, три самоходных артустановки "Акация", четыре гаубицы "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости.
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как по объекту наносится точный удар, после чего над складом боеприпасов ВСУ
поднимается густой столб дыма. Как рассказал механик-водитель танка с позывным Золотой, стрельба ведется с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов.
"Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. В основном мы все поражаем. Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже", — отметил танкист.
По словам военного, его мобилизовали, а до участия в СВО он работал механизатором.
Ранее другой военнослужащий рассказывал, что обстановка на Херсонском направлении, на линии соприкосновения по Днепру, остается напряженной: ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.
Минобороны в четверг заявляло об уничтожении на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пяти автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б". За три предыдущих дня, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 115 военных, девять автомобилей, три самоходных артустановки "Акация", четыре гаубицы "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-36.
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