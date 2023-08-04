Рейтинг@Mail.ru
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 04.08.2023 (обновлено: 09:28 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/tankisty-1888092086.html
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.08.2023
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T03:03
2023-08-04T09:28
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20ef6cd613ce0f7784d47813f1450d68.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как по объекту наносится точный удар, после чего над складом боеприпасов ВСУ поднимается густой столб дыма. Как рассказал механик-водитель танка с позывным Золотой, стрельба ведется с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. "Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. В основном мы все поражаем. Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже", — отметил танкист.По словам военного, его мобилизовали, а до участия в СВО он работал механизатором. Ранее другой военнослужащий рассказывал, что обстановка на Херсонском направлении, на линии соприкосновения по Днепру, остается напряженной: ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.Минобороны в четверг заявляло об уничтожении на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пяти автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б". За три предыдущих дня, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 115 военных, девять автомобилей, три самоходных артустановки "Акация", четыре гаубицы "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20230803/vsu-1888078093.html
россия
сша
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6323a7a1a816f5a5fb14708462b679f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ

Российские танкисты показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский танк
Российский танк - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области и показали видео с поражением цели, передает корреспондент РИА Новости.
На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как по объекту наносится точный удар, после чего над складом боеприпасов ВСУ поднимается густой столб дыма. Как рассказал механик-водитель танка с позывным Золотой, стрельба ведется с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов.
"Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. В основном мы все поражаем. Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. Приходится очень быстро уезжать с места: отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже", — отметил танкист.
По словам военного, его мобилизовали, а до участия в СВО он работал механизатором.
Ранее другой военнослужащий рассказывал, что обстановка на Херсонском направлении, на линии соприкосновения по Днепру, остается напряженной: ВСУ используют ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, но российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.
Минобороны в четверг заявляло об уничтожении на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пяти автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б". За три предыдущих дня, по данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 115 военных, девять автомобилей, три самоходных артустановки "Акация", четыре гаубицы "Мста-Б" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Американский полковник раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ
Вчера, 22:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала