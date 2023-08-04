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Исторический музей запускает акцию помощи художественному музею Таганрога
Исторический музей запускает акцию помощи художественному музею Таганрога - РИА Новости, 08.08.2023
Исторический музей запускает акцию помощи художественному музею Таганрога
Государственный исторический музей (ГИМ) запускает акцию для оказания помощи Таганрогскому художественному музею после повреждений из-за взрыва ракеты, сообщили РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-04T13:42
2023-08-04T13:42
2023-08-08T11:43
музейные маршруты россии
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) запускает акцию для оказания помощи Таганрогскому художественному музею после повреждений из-за взрыва ракеты, сообщили в пресс-службе учреждения.В центре Таганрога 28 июля предположительно взорвалась ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека."Коллеги из музеев всей страны выражают свою поддержку и солидарность с коллективом Таганрогского художественного музея. Государственный исторический музей запускает акцию "Поможем музею вместе", в рамках которой каждый желающий может приобрести на сайте Таганрогского художественного музея билет, оказав помощь пострадавшему музею. Все средства от реализации билетов будут направлены на восстановление Таганрогского художественного музея и поврежденных памятников культурного наследия", - говорится в сообщении Исторического музея.Ранее директор ГИМ Алексей Левыкин сообщал РИА Новости о готовности оказать помощь коллегам из Таганрогского художественного музея, попавшего под обстрел.
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исторический музей, таганрогский художественный музей, таганрог, россия, алексей левыкин
Музейные маршруты России, Исторический музей, Таганрогский художественный музей, Таганрог, Россия, Алексей Левыкин
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) запускает акцию для оказания помощи Таганрогскому художественному музею после повреждений из-за взрыва ракеты, сообщили в пресс-службе учреждения.
В центре Таганрога 28 июля предположительно взорвалась ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека.
"Коллеги из музеев всей страны выражают свою поддержку и солидарность с коллективом Таганрогского художественного музея. Государственный исторический музей запускает акцию "Поможем музею вместе", в рамках которой каждый желающий может приобрести на сайте Таганрогского художественного музея билет, оказав помощь пострадавшему музею. Все средства от реализации билетов будут направлены на восстановление Таганрогского художественного музея и поврежденных памятников культурного наследия", - говорится в сообщении Исторического музея.
Ранее директор ГИМ Алексей Левыкин сообщал РИА Новости о готовности оказать помощь коллегам из Таганрогского художественного музея, попавшего под обстрел.