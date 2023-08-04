https://ria.ru/20230804/taganrogmuzey-1888801405.html

Исторический музей запускает акцию помощи художественному музею Таганрога

Исторический музей запускает акцию помощи художественному музею Таганрога - РИА Новости, 08.08.2023

Исторический музей запускает акцию помощи художественному музею Таганрога

Государственный исторический музей (ГИМ) запускает акцию для оказания помощи Таганрогскому художественному музею после повреждений из-за взрыва ракеты, сообщили РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-04T13:42

2023-08-04T13:42

2023-08-08T11:43

музейные маршруты россии

исторический музей

таганрогский художественный музей

таганрог

россия

алексей левыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832551930_0:120:2996:1805_1920x0_80_0_0_a1c4f3a1a82e6b39b2b8dc5e1bddcab5.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) запускает акцию для оказания помощи Таганрогскому художественному музею после повреждений из-за взрыва ракеты, сообщили в пресс-службе учреждения.В центре Таганрога 28 июля предположительно взорвалась ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. За медицинской помощью обратились 22 человека."Коллеги из музеев всей страны выражают свою поддержку и солидарность с коллективом Таганрогского художественного музея. Государственный исторический музей запускает акцию "Поможем музею вместе", в рамках которой каждый желающий может приобрести на сайте Таганрогского художественного музея билет, оказав помощь пострадавшему музею. Все средства от реализации билетов будут направлены на восстановление Таганрогского художественного музея и поврежденных памятников культурного наследия", - говорится в сообщении Исторического музея.Ранее директор ГИМ Алексей Левыкин сообщал РИА Новости о готовности оказать помощь коллегам из Таганрогского художественного музея, попавшего под обстрел.

таганрог

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

исторический музей, таганрогский художественный музей, таганрог, россия, алексей левыкин