https://ria.ru/20230804/sudan-1888289631.html

МККК: Судан может столкнуться коллапсом системы здравоохранения из-за боев

МККК: Судан может столкнуться коллапсом системы здравоохранения из-за боев - РИА Новости, 04.08.2023

МККК: Судан может столкнуться коллапсом системы здравоохранения из-за боев

Интенсивные бои в Судане, продолжающиеся несколько месяцев, из-за которых население страны вынуждено жить в условиях недостаточного доступа к медицинской... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T21:42

2023-08-04T21:42

2023-08-04T21:45

в мире

судан

чад

африка

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Интенсивные бои в Судане, продолжающиеся несколько месяцев, из-за которых население страны вынуждено жить в условиях недостаточного доступа к медицинской помощи, воде и электричеству, могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения, заявила РИА Новости замглавы региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в южной Африке Муца Мугангавари. "Нехватка безопасной питьевой воды вызывает серьезную озабоченность. Мы опасаемся вспышек болезней, поскольку у многих жителей не было другого выбора, кроме как использовать небезопасную питьевую воду из Нила или других источников. В то же время цены на продовольствие и топливо резко возросли, а для многих людей ситуацию ухудшает то, что они не могут получить доступ к своим деньгам в банках", - заявила представитель МККК. Она указала, что, по оценкам Красного Креста, в столице Судана Хартуме лишь 20% медучреждений все еще функционируют, и все они, по ее словам, сталкиваются с нехваткой воды, электроэнергии и продовольствия, а также с критическим дефицитом основных медикаментов. Мугангавари добавила, что такая же ситуация наблюдается во многих районах на западе региона Дарфур. "Здравоохранение может рухнуть в любой момент, несмотря на все усилия суданских врачей и медсестер, которые продолжают работать в крайне тяжелых условиях, ухаживая за ранеными и оказывая иные основные медицинские услуги населению", - отметила Мугангавари. Она назвала отсутствие безопасности одной из основных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники системы здравоохранения в Судане, в то время как продолжают появляться сообщения о вооруженных нападениях на клиники и больницы в стране. В связи с этим представительница МККК призвала обеспечить охрану медучреждений, а также безопасный проход и проезд для их сотрудников и транспорта. Также тяжелая ситуация в области здравоохранения наблюдается в соседнем Чаде, который принял большое число суданских беженцев с момента начала конфликта, многие из которых прибыли с огнестрельными ранениями. Мугангавари заявила, что МККК развернул хирургическую бригаду в городе Абеше в приграничном регионе и прооперировал там 23 человека в сложных условиях, причем каждому пациенту в среднем требовалось семь-восемь процедур. "Потребности огромны, но в больнице не хватает всего: воды, электричества, лекарств и коек. Медицинская бригада и волонтеры Красного Креста Чада установили импровизированные койки в коридорах больницы, которая была построена для размещения 150 пациентов. Число пациентов сейчас в пять раз больше", - отметила Мугангавари. Она заключила, что предстоящий сезон дождей и наводнений, как ожидается, еще больше усложнит ситуацию на востоке Чада в ближайшие недели и помешает доставке гуманитарной помощи в регион "в то время, когда потребности людей растут с каждым днем". С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) Судана под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), более трех миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами в Судане, 926 тысяч покинули страну с начала конфликта.

https://ria.ru/20230804/kontrol-1888287925.html

https://ria.ru/20230728/sudan-1886928400.html

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в мире, судан, чад, африка, международный комитет красного креста (мккк), красный крест