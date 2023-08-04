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Воробьев: более 30 видов субсидий доступны фермерам в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023
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Новости Подмосковья
 
19:15 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/subsidii-1888274248.html
Воробьев: более 30 видов субсидий доступны фермерам в Подмосковье
Воробьев: более 30 видов субсидий доступны фермерам в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2023
Воробьев: более 30 видов субсидий доступны фермерам в Подмосковье
Более 30 видов субсидий доступны сельхозпроизводителям в Подмосковье, с их помощью можно получить льготные кредиты и компенсировать затраты производства,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T19:15
2023-08-04T19:15
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 30 видов субсидий доступны сельхозпроизводителям в Подмосковье, с их помощью можно получить льготные кредиты и компенсировать затраты производства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы в Подмосковье стараемся создавать благодатную почву для наших аграриев. Например, предоставляем землю - от 10 до 200 гектаров. Начинали с трех муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в девять раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступны более 30 видов субсидий – скажем, на производство молока, агротехнические работы. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капстроительство и модернизацию", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, в этом году будет выделено 5,1 миллиардов рублей для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. Около 300 аграриев в регионе ежегодно получают государственную поддержку. "Среди эффективных мер - предоставление земли безвозмездно на срок до шести лет по программе "Подмосковные 10 гектаров", а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Это даёт им возможность увеличить объёмы производства и число рабочих мест в КФХ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230619/subsidii-1879235056.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: более 30 видов субсидий доступны фермерам в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 30 видов субсидий доступны сельхозпроизводителям в Подмосковье, с их помощью можно получить льготные кредиты и компенсировать затраты производства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы в Подмосковье стараемся создавать благодатную почву для наших аграриев. Например, предоставляем землю - от 10 до 200 гектаров. Начинали с трех муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в девять раз. Для сельхозпроизводителей у нас доступны более 30 видов субсидий – скажем, на производство молока, агротехнические работы. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капстроительство и модернизацию", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, в этом году будет выделено 5,1 миллиардов рублей для сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. Около 300 аграриев в регионе ежегодно получают государственную поддержку.
"Среди эффективных мер - предоставление земли безвозмездно на срок до шести лет по программе "Подмосковные 10 гектаров", а также в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Это даёт им возможность увеличить объёмы производства и число рабочих мест в КФХ", - добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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