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Жителю Брянской области дали срок в колонии за продажу осколочных гранат

Жителю Брянской области дали срок в колонии за продажу осколочных гранат - РИА Новости, 04.08.2023

Жителю Брянской области дали срок в колонии за продажу осколочных гранат

Суд приговорил жителя Брянской области к 6 годам колонии строгого режима за незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт взрывчатых устройств, сообщает... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T16:55

2023-08-04T16:55

2023-08-04T16:55

происшествия

брянская область

россия

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БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Суд приговорил жителя Брянской области к 6 годам колонии строгого режима за незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт взрывчатых устройств, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "20-летний клинчанин признан виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывчатых устройств (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). В январе 2023 года молодой человек нашел две ручные осколочные оборонительные гранаты и два взрывателя к ним, после чего незаконно хранил взрывные устройства в тайнике недалеко от места их обнаружения", – говорится в сообщении. Суд установил, что фигурант дела незаконно продал одну гранату со взрывателем за 7 тысяч рублей. При попытке сбыта второй гранаты со взрывателем злоумышленник был застигнут сотрудниками полиции на месте совершения преступления. Как сообщила пресс-служба, по совокупности преступлений с учетом смягчающих обстоятельств приговором Клинцовского городского суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230519/prizyv-1872920535.html

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происшествия, брянская область, россия