https://ria.ru/20230804/sredstva-1888249237.html

Украина тратит весь внутренний ресурс на военные нужды, признал Шмыгаль

Украина тратит весь внутренний ресурс на военные нужды, признал Шмыгаль - РИА Новости, 04.08.2023

Украина тратит весь внутренний ресурс на военные нужды, признал Шмыгаль

Украина направила на военные нужды 100 процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T17:33

2023-08-04T17:33

2023-08-04T17:36

денис шмыгаль

украина

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в мире

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Украина направила на военные нужды 100 процентов налогов, собранных с граждан и бизнеса, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. "Сегодня Украина тратит абсолютно весь внутренний ресурс на войну. 100% налогов, которые платят бизнес и граждане, идут на обеспечение потребностей сил безопасности и обороны. В бюджете мы уже предусмотрели 1 триллион 800 миллиардов гривен (48,7 миллиарда долларов) на эти нужды. И это еще, может быть, не окончательная сумма. Кроме этих расходов есть еще военная помощь союзников и донаты благотворителей", - сказал Шмыгаль. Ранее Шмыгаль сообщал, что оборонный бюджет Украины в 2023 году составит 48,7 миллиарда долларов. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщал, что суммарные расходы на безопасность и оборону Украины в 2022 году составили 1536,6 миллиарда гривен (41,8 миллиарда долларов) или 57% расходов государственного бюджета за 2022 год - больше, чем все расходы госбюджета за 2021 год, которые составили 1490 миллиардов гривен (40,5 миллиарда долларов). Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит госбюджета составляет около 5 миллиардов долларов ежемесячно. По его словам, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

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денис шмыгаль, украина, верховная рада украины, в мире