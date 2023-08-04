https://ria.ru/20230804/spor-1888282779.html

СМИ: США и КНР создадут рабочие группы по спорным вопросам

СМИ: США и КНР создадут рабочие группы по спорным вопросам - РИА Новости, 04.08.2023

СМИ: США и КНР создадут рабочие группы по спорным вопросам

США и Китай планируют открыть ряд рабочих групп для решения спорных вопросов, что является прогрессом в двусторонних отношениях в результате ряда переговоров на РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:31

2023-08-04T20:31

2023-08-04T20:31

в мире

сша

китай

цены на нефть

пекин

ван и (политик)

энтони блинкен

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США и Китай планируют открыть ряд рабочих групп для решения спорных вопросов, что является прогрессом в двусторонних отношениях в результате ряда переговоров на высоком уровне, начавшихся с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в июне, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Вашингтон и Пекин создадут две рабочие группы, которые будут заниматься региональными вопросами Азиатско-Тихоокеанского региона и морскими вопросами, и, возможно, третью группу, которая будет затрагивать более широкие области", - приводит издание информацию, полученную от трех источников. Издание отмечает, что официальные лица США и Китая уточнят подробности в ближайшие месяцы. Эта договоренность также обсуждалась во время встречи начальника департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао в Вашингтоне с высокопоставленными официальными лицами США. По словам четвертого источника, обе стороны еще не пришли к окончательному решению и рассматривают возможность проведения серии встреч для "обсуждения сложных вопросов". В июле Блинкен заявил, что провел в Джакарте откровенные и конструктивные переговоры с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Визит Блинкена 18-19 июня в Пекин стал первой за пять лет поездкой госсекретаря США в Китай, которая проходила на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая проблему Тайваня, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/ugroza-1887995801.html

https://ria.ru/20230803/razryv-1887887581.html

сша

китай

пекин

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в мире, сша, китай, цены на нефть, пекин, ван и (политик), энтони блинкен