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Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных - РИА Новости, 04.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 04.08.2023 (обновлено: 21:26 04.08.2023)
https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888285685.html
Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных
Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных - РИА Новости, 04.08.2023
Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных
О потерях ВСУ с начала контрнаступления, новых указах президента Владимира Путина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T20:58
2023-08-04T21:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей шойгу
сцкк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ с начала контрнаступления, новых указах президента Владимира Путина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Упреждающее поражениеМинистр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Глава ведомства указал на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с позиций. Кроме того, командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев показал Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, добавили в министерстве. Ход операцииНовые атаки ВСУВ некоторых районах Крыма сработала система противовоздушной обороны, все объекты поражены, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Как уточнили в Минобороны, российские военные сбили и подавили 13 беспилотников ВСУ, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты на полуострове.Кроме того, киевский режим попытался атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены российскими кораблями на рейде. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Ударные беспилотники также сбили над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий. Украинские войска в 14:10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В РоссииВсе, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте — судьба миллионов русских, которых киевский режим обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Москва ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине.Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Президент также подписал закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, сцкк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, андрей мордвичев, в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, СЦКК, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин, Андрей Мордвичев, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных

Минобороны: ВСУ потеряли больше 43 тысяч военных с начала контрнаступления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России ведут стрельбу из миномета
Военнослужащие ВС России ведут стрельбу из миномета - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России ведут стрельбу из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ с начала контрнаступления, новых указах президента Владимира Путина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Упреждающее поражение

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Глава ведомства указал на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с позиций.
Кроме того, командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев показал Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, добавили в министерстве.
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Россия выигрывает войну беспилотников
Вчера, 08:00

Ход операции

  • С начала контрнаступления потери ВСУ за июнь-июль составили более 43 тысяч человек. За тот же период украинские войска потеряли более 4,9 тысячи единиц вооружения, в том числе 1831 единицу бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard;
  • На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, а в ДНР и Харьковской области — склады топлива и боеприпасов;
  • На Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки армия противника потеряла до 45 человек;
  • Штурмовые отрады российских войск продолжают наступление на широком фронте на Купянском направлении, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области;
  • Ударные беспилотники российской группировки "Восток" уничтожили пикап с украинскими боевиками и танк.
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Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2023Посмотреть

Новые атаки ВСУ

В некоторых районах Крыма сработала система противовоздушной обороны, все объекты поражены, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Как уточнили в Минобороны, российские военные сбили и подавили 13 беспилотников ВСУ, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты на полуострове.
Кроме того, киевский режим попытался атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены российскими кораблями на рейде. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет.
Ударные беспилотники также сбили над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
Украинские войска в 14:10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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В России

Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте — судьба миллионов русских, которых киевский режим обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине.
Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.
Президент также подписал закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ШойгуСЦККФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинАндрей МордвичевВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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