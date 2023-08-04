Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных
Минобороны: ВСУ потеряли больше 43 тысяч военных с начала контрнаступления
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России ведут стрельбу из миномета
Военнослужащие ВС России ведут стрельбу из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ с начала контрнаступления, новых указах президента Владимира Путина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Упреждающее поражение
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Глава ведомства указал на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с позиций.
Кроме того, командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев показал Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, добавили в министерстве.
Ход операции
- С начала контрнаступления потери ВСУ за июнь-июль составили более 43 тысяч человек. За тот же период украинские войска потеряли более 4,9 тысячи единиц вооружения, в том числе 1831 единицу бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard;
- На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, а в ДНР и Харьковской области — склады топлива и боеприпасов;
- На Купянском направлении отражены четыре атаки ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР, за сутки армия противника потеряла до 45 человек;
- Штурмовые отрады российских войск продолжают наступление на широком фронте на Купянском направлении, заняты более выгодные позиции около населенных пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка в Харьковской области;
- Ударные беспилотники российской группировки "Восток" уничтожили пикап с украинскими боевиками и танк.
Новые атаки ВСУ
В некоторых районах Крыма сработала система противовоздушной обороны, все объекты поражены, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Как уточнили в Минобороны, российские военные сбили и подавили 13 беспилотников ВСУ, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты на полуострове.
Кроме того, киевский режим попытался атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены российскими кораблями на рейде. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет.
Ударные беспилотники также сбили над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.
Украинские войска в 14:10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
В России
Все, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте — судьба миллионов русских, которых киевский режим обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что Москва ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине.
Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику.
Президент также подписал закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.