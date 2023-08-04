https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888285685.html

Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных

Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных - РИА Новости, 04.08.2023

Спецоперация, 4 августа: Киев при наступлении потерял 43 тысячи военных

О потерях ВСУ с начала контрнаступления, новых указах президента Владимира Путина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T20:58

2023-08-04T20:58

2023-08-04T21:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей шойгу

сцкк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. О потерях ВСУ с начала контрнаступления, новых указах президента Владимира Путина и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Упреждающее поражениеМинистр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Глава ведомства указал на необходимость нанесения упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с позиций. Кроме того, командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев показал Шойгу захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90, добавили в министерстве. Ход операцииНовые атаки ВСУВ некоторых районах Крыма сработала система противовоздушной обороны, все объекты поражены, сообщил советник главы региона Олег Крючков. Как уточнили в Минобороны, российские военные сбили и подавили 13 беспилотников ВСУ, пытавшихся осуществить террористическую атаку на объекты на полуострове.Кроме того, киевский режим попытался атаковать базу ВМФ в Новороссийске двумя безэкипажными катерами, оба уничтожены российскими кораблями на рейде. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавших и разрушений нет. Ударные беспилотники также сбили над Бердянском и Азовским морем в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий. Украинские войска в 14:10 выпустили 15 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. В РоссииВсе, кого обхаживает Запад для принятия "формулы Зеленского", должны понимать, что на карте — судьба миллионов русских, которых киевский режим обещает уничтожить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Москва ценит любые усилия по достижению справедливого и устойчивого мира на Украине.Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении Росгвардии правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Президент также подписал закон, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html

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