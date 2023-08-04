https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888191992.html

Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS

Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS - РИА Новости, 04.08.2023

Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО перехватили за сутки 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:37

2023-08-04T14:37

2023-08-04T14:37

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384094_0:241:3150:2013_1920x0_80_0_0_0e4d9b2c81e32e1dbeb24b5a9c3c2683.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12057 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, в мире