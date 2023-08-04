https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888191992.html
Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS - РИА Новости, 04.08.2023
Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО перехватили за сутки 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов,... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T14:37
2023-08-04T14:37
2023-08-04T14:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384094_0:241:3150:2013_1920x0_80_0_0_0e4d9b2c81e32e1dbeb24b5a9c3c2683.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12057 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384094_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_43eb5dd709b5fbb14aa6f1af7cba6821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире
Российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS
Минобороны: российские системы ПВО перехватили 15 снарядов HIMARS и сбили 28 дронов ВСУ
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сбили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, сбито 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11113 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12057 единиц специальной военной автомобильной техники.