https://ria.ru/20230804/spetsoperatsiya-1888190451.html

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.08.2023

В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении

На запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Работино, Киев потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:32

2023-08-04T14:32

2023-08-04T15:15

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска отразили атаку противника в районе населенного пункта Работино, Киев потерял свыше 130 военнослужащих, три БПМ, в том числе американскую Bradley, сообщили в сводке Минобороны РФ."На запорожском направлении активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - рассказали в ведомстве.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области."Потери противника составили свыше 130 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, запорожская область