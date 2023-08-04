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Российские войска перешли в контратаку на Донецком направлении

Российские войска перешли в контратаку на Донецком направлении - РИА Новости, 04.08.2023

Российские войска перешли в контратаку на Донецком направлении

Российские Вооружённые Силы отразили восемь атак противника на Донецком направлении, в районах двух населённых пунктов перешли в контратаку и заняли более... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T14:28

2023-08-04T14:28

2023-08-04T14:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

старомихайловка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы отразили восемь атак противника на Донецком направлении, в районах двух населённых пунктов перешли в контратаку и заняли более выгодные позиции, потери украинских войск составили до 185 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Общие потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Веселое, Старомихайловка, Парасковиевка и Первомайское в ДНР. После отражения российские войска контратаковали отходящего противника в районах Белогоровки и Водяного, в результате заняли более выгодные позиции."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 110-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Клещеевка, Авдеевка, Красное и Белогоровка Донецкой народной республики", - добавили в МО РФ.

россия

старомихайловка

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, старомихайловка, донецкая народная республика