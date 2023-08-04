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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T17:33
2023-08-04T17:33
2023-08-04T17:35
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком, Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Параллельно ликвидированы 116 артиллерийских расчетов, 142 района скопления живой силы и техники, два пункта управления, два склада боеприпасов и топлива. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 28 беспилотников.Министерство обороны России сообщило, что в течение июня – июля потери украинской армии составили более 43 000 военнослужащих, не включая эвакуированных раненых и иностранных наемников. Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожены свыше 4900 единиц вооружения ВСУ, в том числе авиатехнику и танки западного производства.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 1142 реактивные системы залпового огня, 11 113 танков и других бронемашин, 5746 орудий полевой артиллерии и 12 057 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 августа 2023 года
За минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком, Южнодонецком, Купянском и Краснолиманском направлениях. Параллельно ликвидированы 116 артиллерийских расчетов, 142 района скопления живой силы и техники, два пункта управления, два склада боеприпасов и топлива. Пресечены действия диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО сбили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 28 беспилотников.
Министерство обороны России сообщило, что в течение июня – июля потери украинской армии составили более 43 000 военнослужащих, не включая эвакуированных раненых и иностранных наемников. Кроме того, на линии боевого соприкосновения уничтожены свыше 4900 единиц вооружения ВСУ, в том числе авиатехнику и танки западного производства.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 беспилотников, 428 зенитных ракетных комплексов, 1142 реактивные системы залпового огня, 11 113 танков и других бронемашин, 5746 орудий полевой артиллерии и 12 057 единиц автомобильной техники.