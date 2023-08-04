https://ria.ru/20230804/soveschanie-1888165180.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 04.08.2023

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T13:18

2023-08-04T13:18

2023-08-04T13:38

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В течение, наверное, часа-двух мы ожидаем", — уточнил представитель Кремля.Тема совещания неизвестна.Кроме того, президент проведет в Кремле несколько встреч "обычного служебного характера", заключил Песков.

https://ria.ru/20230804/putin-1888114177.html

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россия, политика, владимир путин