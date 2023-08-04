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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 04.08.2023
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T13:18
2023-08-04T13:18
2023-08-04T13:38
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В течение, наверное, часа-двух мы ожидаем", — уточнил представитель Кремля.Тема совещания неизвестна.Кроме того, президент проведет в Кремле несколько встреч "обычного служебного характера", заключил Песков.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В течение, наверное, часа-двух мы ожидаем", — уточнил представитель Кремля.
Тема совещания неизвестна.
Кроме того, президент проведет в Кремле несколько встреч "обычного служебного характера", заключил Песков.
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