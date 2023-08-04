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Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа - РИА Новости, 04.08.2023
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12:36 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/sobaka-1888156695.html
Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа
Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа - РИА Новости, 04.08.2023
Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа
Мужчина в Подольске выбросил свою собаку с 11-этажа, садистом занялась полиция, рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:36
2023-08-04T12:36
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина в Подольске выбросил свою собаку с 11-этажа, садистом занялась полиция, рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, накануне в Подольске местная жительница заявила в полицию о жестоком обращении с животными. "По предварительной информации, мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже одного из домов на улице Колхозная... Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 53-летний местный житель", - говорится в телеграм-канале главка. Там добавили, что собака направлена в ветеринарную клинику. По информации осведомленного источника агентства, пса спасти не удалось. Позднее эту же информацию подтвердила и полиция, обновив релиз на сайте. Полиция также заявила о проведении проверки по данному факту.
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подольск
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа

Полиция проверяет информацию о жителе Подольска, выбросившем свою собаку с 11-го этажа

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина в Подольске выбросил свою собаку с 11-этажа, садистом занялась полиция, рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, накануне в Подольске местная жительница заявила в полицию о жестоком обращении с животными.
"По предварительной информации, мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже одного из домов на улице Колхозная... Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 53-летний местный житель", - говорится в телеграм-канале главка. Там добавили, что собака направлена в ветеринарную клинику.
По информации осведомленного источника агентства, пса спасти не удалось. Позднее эту же информацию подтвердила и полиция, обновив релиз на сайте. Полиция также заявила о проведении проверки по данному факту.
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