https://ria.ru/20230804/sobaka-1888156695.html

Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа

Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа - РИА Новости, 04.08.2023

Житель Подмосковья выбросил свою собаку с 11-го этажа

Мужчина в Подольске выбросил свою собаку с 11-этажа, садистом занялась полиция, рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД. РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:36

2023-08-04T12:36

2023-08-04T12:36

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мужчина в Подольске выбросил свою собаку с 11-этажа, садистом занялась полиция, рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД. Как рассказали в ведомстве, накануне в Подольске местная жительница заявила в полицию о жестоком обращении с животными. "По предварительной информации, мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже одного из домов на улице Колхозная... Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 53-летний местный житель", - говорится в телеграм-канале главка. Там добавили, что собака направлена в ветеринарную клинику. По информации осведомленного источника агентства, пса спасти не удалось. Позднее эту же информацию подтвердила и полиция, обновив релиз на сайте. Полиция также заявила о проведении проверки по данному факту.

https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html

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Кирилл Волков

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)